«Мы скоро увидимся»: ставший ополченцем актер «9 роты» сделал громкое заявление после угроз Смольянинова

Фото: кадр из фильма «9 рота»

Российский актер Артур Смольянинов, уехавший в Латвию после начала спецоперации на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу «Новая газета. Европа»* (издание заблокировано Роскомнадзором), что ненавидит участников спецоперации и, если бы оказался на фронте, воевал бы только на стороне Украины.

А своего партнера по фильму «9 рота» Сослана Фидарова, воюющего за Донбасс, - застрелил бы, окажись они лицом к лицу в бою. Правда, в интервью Смольянинов посетовал, что такая возможность едва ли предоставится, так как, по его данным, Фидарова давно нет в живых.

Через несколько часов Фидаров выложил в сеть видеоролик, в котором заверил экс-коллегу, что жив, а его угрозам - грош цена.

Смольянинов и Фидаров играли боевых товарищей в известном фильме Бондарчука. Осетинский актер - рядового Бекбулатова по прозвищу «Пиночет», а Смольянинов - младшего сержанта Олега Лютаева по кличке «Лютый», единственного выжившего из 9-й роты.

Фото: страница Сослана Фидарова в соцсети

- При встрече, а чувствую, что мы точно скоро увидимся, Артуру все скажу. Хочется в глаза посмотреть этому человеку, готовому убивать под чужим флагом. Да и какой из него вояка, он в окопе не будет никогда. Только позорит себя и весь актерский цех подобными заявлениями. Я, да и многие мои коллеги по цеху, - с Родиной до конца, - заявил Фидаров «КП».

Фото: страница Сослана Фидарова в соцсети

Последние 8 лет Сослан в перерывах между съемками постоянно бывает в Донбассе. Впервые артист поехал туда с гуманитарной помощью весной 2014 года, а затем в качестве ополченца присоединился к осетинской бригаде «Восток». Рассказывает, что о бедах востока Украины узнал от жителей Донецка, приехавших в Осетию на Пасхальный фестиваль просить помощи в борьбе с «Правым сектором» (запрещенная в России экстремистская организация — Ред.).

Фото: страница Сослана Фидарова в соцсети

- Я не смог с этим мириться, как не смог смириться с нападением Грузии на Южную Осетию, - объясняет Фидаров свое решение защищать Донбасс. - Я вступил в «Восток» и до января 2015-го был в его составе, пока не пришлось вернуться в Москву работать по профессии. Потом появились батальоны «Алания» и «Осетия». Теперь я вместе с ними. В промежутках между съемками я всегда в Донбассе. Свою миссию здесь собираюсь исполнить до конца.

*Минюст РФ признал иноагентом главреда «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова.

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