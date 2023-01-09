Звездное небо хранит в себе много загадок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед Новым годом жительница Ставрополя поделилась с редакцией «КП-Северный Кавказ» необычным видео. На записи, сделанной в юго-западном районе города примерно в три часа ночи, запечатлен странный неподвижный пульсирующий огонек. Он был гораздо ярче и крупнее расположенных рядом звезд.

- Я проснулась из-за того, что в глаза что-то светило и мигало. Самая очевидная версия - НЛО в Ставрополе, - смеется Наталья. - На этом можно было успокоиться и лечь спать дальше, но я решила поискать в Интернете, может, это какое-то распространенное астрономическое явление?

Оказалось, что подобные «сигналы из космоса» ловили во многих регионах России в разное время. Кто-то предположил, что очевидцы могли наблюдать летящий на них самолет, поэтому и казалось, что объект неподвижен. С этой версией Наталья не согласилась.

- У самолетов сигнальные огни красные и зеленые, а мой «пришелец» был серебристым. К тому же, я наблюдала за ним минут 15, никаких изменений не происходило. Я долго не могла уснуть и где-то через час еще раз взглянула на небо. «Самолет» сдвинулся вправо, как перемещается Луна, и там был второй похожий объект, только поменьше и более тусклый, - объяснила девушка.

Для спутника (и уж тем более дрона) такое поведение и траектория также нехарактерны. Остальные теории от очевидцев касались космических явлений. Мы решили не озвучивать умозаключения интернет-ученых, чтобы не наврать в терминологии, и обратились за комментариями к официальным экспертам.

- Зимой в атмосфере содержится много маленьких кристаллов льда, и свет от далеких объектов на этих кристаллах может преломляться и давать разнообразные оптические эффекты. Это случайный процесс, так совпало, что конкретно в этот момент был такой состав атмосферы, а наблюдатель смотрел под таким углом зрения, что преломленный свет так себя вел. Данное объяснение мне кажется наиболее правдоподобным, - поделился мнением Артур Закинян, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической и математической физики СКФУ.

Свое предположение высказал и старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

- Конечно, не хватает информации, где именно появился объект, какая была высота над горизонтом - планеты слишком высоко не поднимаются. Но, скорее всего, ваша читательница видела Марс. В первой декаде декабря он находился в противостоянии, и в конце месяца был очень ярок. С Земли он виден невооруженным взглядом как красноватая звезда. А мигание - это турбулентность атмосферы (хаотически неупорядоченное движение объемов воздуха самых различных масштабов - Прим.), - рассказал Николай Борисович.

Так что же, для мистики в этой истории совсем нет места?

- НЛО, безусловно, существует - это неопознанные летающие объекты, но никакого отношения к инопланетянам и летающим тарелкам они не имеют, - пошутил популяризатор отечественной космонавтики, руководитель общественного союза «Советский космос» Максим Цуканов. - Чаще всего - это атмосферные явления, о которых говорили коллеги, или какие-то зонды - научные, военные.

Видео НЛО в Ставрополе

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