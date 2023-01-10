Замерзал в снегопад на трассе: маленького мальчика нашли на дороге в Дагестане

Когда наряд полиции подоспел, мальчику уже помогли неравнодушные земляки. Фото: МВД Дагестан

Морозы и метели застигли врасплох не только жителей центральной России, но и людей северо-кавказских республик. В некоторых районах Дагестана 10 января пошел долгожданный, но очень сильный снег, парализовавший несколько дорог.

Так, на одной из трасс одинокий и замерзший 10-летний мальчик никак не могу уехать и был вынужден голосовать всем встречным машинам. Неравнодушные жители республики сразу связались с сотрудниками полиции и запросили у них оперативную помощь.

Фото: МВД Дагестан

В ведомстве немедленно отреагировали на просьбу и направили наряд ДПС на указанное место.

Фото: МВД Дагестан

- Мальчика на заснеженной трассе коллеги не нашли, его уже забрали, но вот встретили ребят на автомобиле, у которого спустило колесо. - рассказали в официальном телеграм-канале МВД Дагестан.

Пресс-секретарь уточнила, что сейчас им помогают сотрудники ГИБДД: «холодно ведь очень. Спасибо за неравнодушие нашим пользователям!».

К слову, быть милосердными и помогать попавшим в беду землякам, призывает и популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик.

- Братья, постарайтесь помочь всем, кто сейчас на дорогах - пишет в своих социальных сетях 20-летний блогер.

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