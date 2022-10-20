«Паника и ужас»: полицейские в Дагестане приняли роды прямо в служебной машине

После рождения здоровой девочки полицейские пришли в роддом проведать их с мамой. Фото: скриншот видео

В Дагестане сотрудники полиции приняли роды в салоне автомобиля. Ждать было нельзя, они быстро сориентировались, отставили панику и в самый короткий срок доставили женщину с почти родившимся ребенком в перинатальный центр. О невероятной истории родов рассказали сами полицейские.

- Заступили на службу 15 октября, во время службы к нам обратилась женщина и попросила помощь, так как в ее машине находилась беременная, а у нее начались роды. Незамедлительно мы пересадили женщину в служебную машину и перевезли в махачкалинский перинатальный центр, - прокомментировали случившееся инспектора ДПС ГИБДД по РД Карим Чупалов и Камил Катибов.

В пути женщина находилась в активной фазе родов. Схватки становились все болезненнее, малыш проходил через тазовое дно и вот-вот должен был родиться. В какой-то момент вместе со стонами женщины полицейские услышали крики новорожденной девочки, к счастью, им удалось приехать в роддом быстро.

В перинатальном центре женщину срочно приняли врачи и помогли появиться на свет здоровой малышке. По словам акушера-гинеколога Заремы Асламхановой, даже небольшое промедление могло сильно повлиять на здоровье ребенка, но благодаря слаженной и оперативной работе полицейских - на всех этапах родов все прошло успешно.

По словам врачей промедление было опасным, но дагестанские полицейские со всем справились. Фото: скриншот видео/МВД Дагестан

- С мамой и ребеночком все хорошо, они готовятся на выписку, - резюмировала врач.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариеева выложила видеоролик в официальном телеграм-канал ведомства с потешными и заботливыми комментариями.

- Вот интересно, если ребёнок родился в машине Skoda, он обязательно будет шкодливым? Или место рождения не влияет на озорство малыша?

Так ли это, в скором времени предстоит узнать новоиспеченным родителям озорной девчонки. Но полицейские надолго запомнят этот необыкновенный случай.

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