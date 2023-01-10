Замерз насмерть: лед поглотил селянина, сократившего путь домой

На Ставрополье мужчина провалился под лед и замерз насмерть. Фото: ПАСС СК

Жуткой трагедией окончились рождественские праздники для 50-летнего жителя Степновского округа на Ставрополье. Мужчина попытался сократить дорогу до дома и вышел на лед Комсомольского канала. К несчастью, лед был слишком тонок, мужчина провалился в воду и замерз насмерть.

Подробностями этой страшной смерти поделились ставропольские спасатели. В ведомстве предположили, что инцидент произошел еще два дня назад - 8 января 2022 года. Поздно вечером 50-летний житель Степновского округа спешил до дома, он решил добраться до родного села через Комсомольский канал, который был покрыт льдом. Но его сокращенный путь оказался небезопасным.

- Ставрополец провалился. В первый раз ему удалось выбраться на поверхность, а во второй раз из-за сильного переохлаждения он упал, - прокомментировали спасатели смертельную борьбу мужчины.

Сотрудники ПАСС СК 9 января увидели, что весь Комсомольский канал был в жутких разломах. Тогда они вооружились топорами и вышли на лед, чтобы вырубать полынью вокруг тела, которое полностью вмерзло в замороженную воду. Мужчину вытащили на берег.

В ведомстве в очередной раз напомнили об опасности выходить на лед при любой погоде, даже в сильные морозы. Если человек все же провалился под лед, необходимо широко раскинуть руки и опереться на края ледового пролома. Выползать из воды нужно без резких движений. Нужно поочередно вытащить обе ноги на поверхность.

Как только удалось выбраться, не нужно сразу вставать. Нужно доползти в сторону, откуда начался путь и где площадь льда была уже проверена. Оказавшись дома, нужно немедленно согреться: растереться, переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай.

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