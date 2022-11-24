Рос внутри 20 лет: на Ставрополье из пациента достали желчный камень размером с цитрус

Российский хирург достал из пациентки желчный камень размером с лимон. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пятигорске на прием к врачу пришла пациентка с жалобами, схожими с симптомами желчнокаменной болезни. Результаты УЗИ шокировали медиков: в желчном пузыре лежал камень пугающих размеров. Было принято решение срочно провести лапароскопию.

Хирург Максим Агапов изъял камень целиком. Фото с ним и лежащим рядом лимоном одного размера выложили в сеть представители Городской клинической больницы курорта. При замере выяснили, что в женщине находился камень 6,5 см в длину и 3,5 см в ширину. Корреспондент «КП-Ставрополь» узнал подробности:

- Этот «булыжник» долго находился в желчном у пациентки, он рос больше 20 лет. И ей еще повезло, что удалось удалить его вовремя, вместе с желчным, который был воспален, - рассказал врач.

Максим Агапов отметил, что за свою практику провел больше 500 подобных операций, но такие большие камни видел лишь несколько раз.

- Огромный камень в желчном – это бомба замедленного действия. Как любое длительно лежащее биологическое тело он вызывает пролежень в стенке желчного пузыря и 12-ти перстной кишки, - предупредил Агапов.

Огромный камень мог попасть в кишечник, тогда хирурги были бы вынуждены провести более серьезную операцию. Фото: социальные сети городской клинической больницы Пятигорска

Он уточнил, что неудаленные камни такого размера, могут достигнуть толстого кишечника. В таком случае пациенту грозит кишечная непроходимость и обязательное хирургическое вмешательство.

- Я всегда говорю: обнаружили у вас камни в желчном пузыре - скорее приходите, пока еще нет осложнений. Операция по их удалению идет всего 15-20 минут вместе с наркозом. И все. Ограничение в приеме пищи всего на 2-3 месяца. Потом забудете об этом, и не будете вспоминать, - предупреждает своих пациентов Максим Агапов и напоминает, что лучше обращаться за медицинском помощью заранее, не дожидаясь серьезных осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда в горле: рентген 4-летнего россиянина шокировал медиков

В Пятигорске маленький мальчик проглотил советский значок (подробнее)