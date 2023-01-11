Лезгинка под снегом, купание в сугробах, метровые снеговики: зима вернула дагестанцев в детство

Снежной кутерьме обрадовались жители Дагестана. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тяжелыми выдались первые рабочие дни нового года для коммунальщиков Дагестана. На республику обрушилась настоящая снежная стихия. За ночь в Дагестане выпало аномальное количество снега. Только в Махачкале на уборку улиц от снега вышли более 500 дворников, задействованы десятки единиц спецтехники. Еще более 300 спецмашин вышли на расчистку республиканских трасс.

Пока работники коммунальных служб работают в городских парках и скверах, местные жители по-детски радуются первому снегопаду. Жители республики говорят, что таких сугробов в солнечном Дагестане давно не видели.

- Настоящая зима! Прям как в детстве, - пишут местные жители в социальных сетях и активно снимают на видео зимние забавы и дурачества.

Взрослые, солидные мужчины с огромным восторгом ныряют в сугробы и лепят снеговиков, а женщины танцуют на улицах, радуясь снегу, как в детстве.

Так, в Каспийске мужчины слепили почти четырехметрового снеговика. Чтобы доделать огромную снежную скульптуру, им пришлось установить стремянку на большой уличный стол. Тем временем жители в Махачкале устроили настоящее танцевальное представление у одного из торговых центров города. Двое взрослых прохожих – мужчина и женщина – исполнили зажигательную лезгинку во время снегопада. Их поддержали аплодисментами десятки случайных зрителей.

Снежная кутерьма, по словам самих дагестанцев, очень их сблизила. А еще позволила проявить самые лучшие человеческие качества – доброту и заботу о ближних. Непогода стала настоящим испытанием для одинокой старушки с улицы Добролюбова в Махачкале. Она не смогла открыть ворота и выйти со двора – дорожку завалило снегом. Из снежного плена бабушку вызволили сотрудники МЧС.

Без внимания не остались и бездомные собаки в республиканской столице. Кто-то из прохожих укутал теплым пледом пса, замерзающего на улице Хуршилова.

По прогнозам синоптиков, зимняя сказка, вернувшая дагестанцев в детство, задержится в республике ненадолго. Уже 12 января в республику придет потепление. Столбики термометров поднимутся до отметки в шесть градусов тепла.

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