Нашли аптечку: двое малышей наелись таблеток и попали в больницу в Ингушетии

Детей экстренно доставили в больницу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственные органы Ингушетии проводят проверку после отравления двух детей лекарственными препаратами. Оба ребенка находятся в больнице под присмотром врачей.

Инцидент произошел вечером 10 января в одном из частных домов в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района республики. Двое детей, одному из них всего год, а другому – три, нашли коробку с таблетками. Содержимое коробки малыши решили попробовать на вкус.

Сколько пилюль успели проглотить дети, пока их не застукали взрослые – не уточняется. Неизвестно и какие именно препараты они употребили. Оба ребенка были экстренно доставлены в больницу с диагнозом «Отравление неустановленными медицинскими препаратами».

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы.

- Следователями опрошены родственники детей, проведен осмотр места происшествия в домовладении, опрошены врачи медицинского учреждения, назначена судебно-медицинская и химическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ингушетии.

В ведомстве отметили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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