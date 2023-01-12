Автобус получил значительные повреждения. Фото: МВД по Волгоградской области.

Страшная авария с участием двух грузовиков и пассажирского автобуса произошла в ночь на 12 января на федеральной трассе Волгоград – Москва неподалеку от города Михайловка. С травмами различной степени тяжести в больницу попали девять человек, в том числе девочка четырех лет.

Фото с места ДТП: МВД по Волгоградской области.

По данным Госавтоинспекции Волгоградской области, авария произошла в начале третьего ночи на 762-м километре трассы. 30-летнйи водитель грузовика Iveco, ехавший из Волгограда в Москву, врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль Volvo. Сильным ударом Iveco выбросило на встречную полосу, грузовик буквально влетел в пассажирский автобус, следовавший рейсом «Москва – Махачкала».

Фото с места ДТП: МВД по Волгоградской области.

В аварии пострадали девять человек – трое водителей и шесть пассажиров. «Тяжелых» доставили в Михайловскую ЦРБ. По уточненной информации, за рулем грузовика, протаранившего автобус, находился гражданин Белоруссии.

На момент ДТП в автобусе находилось порядка 15 человек. После столкновения с фурой он по инерции съехал с трассы в кювет, получив значительные повреждения. Сама фура превратилась в груду металлолома.

Фото с места ДТП: МВД по Волгоградской области.

К месту аварии были вызваны экстренные службы, включая семь бригад скорой помощи.

- Для поточной диагностики пострадавших были дополнительно привлечены два специалиста ультразвуковой диагностики, три врача-терапевта, врач-офтальмолог, для оказания хирургической помощи — две операционные бригады. Кроме того, в центральную районную больницу оперативно направлены две реанимационные бригады санитарной авиации. Для очной консультации в местную ЦРБ также направлен главный внештатный специалист Волгоградской области анестезиолог-реаниматолог, - сообщили в Минздраве Волгоградской области.

По данным облздрава, в реанимации на данный момент находятся один мужчина и две женщины. Одна из них в крайне тяжелом состоянии. Еще четверо мужчин и одна женщина госпитализированы в травматологическое отделение. Пострадавшая в аварии четырехлетняя девочка находится в детском хирургическом отделении. Состояние этих пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Пассажиры, не получившие травм во время ночного ДТП автобуса с грузовиком, уехали к месту назначения на попутном автобусе.

- На месте работают экипажи Отдельного батальона ДПС, следственно-оперативная группа Отдела МВД России по городу Михайловка. К месту аварии по указанию начальника Главка выехало руководство областной Госавтоинспекции, - сообщили в пресс-службе МВД по Волгоградской области.

Список пострадавших автобуса «Москва – Махачкала»

4-летняя девочка, жительница Москвы.

40-летняя женщина – мать ребенка.

56-летняя женщина, место жительства не установлено.

59-летний мужчина, житель Чечни.

30-летний мужчина, гражданин Белоруссии.

51-летний мужчина, житель Волгоградской области, Быково.

56-летний мужчина, житель Чечни.

39-летняя женщина, место жительства не установлено - находится в реанимации.

41-летний мужчина, место жительства не установлено - находится в реанимации.

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