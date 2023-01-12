Кресла оторвались с людьми: аттракцион сломался на ходу в заснеженной Махачкале

На площади в центре Махачкалы внезапно остановилась карусель. Фото: скриншот видео.

Снежная неделя в Дагестане выдалась неспокойной. Несмотря на мороз, метели и неподдельную радость взрослых и детей, в некоторых городах региона происходили ЧП. Так минувшей ночью на площади Махачкалы сломался аттракцион, на котором катались люди.

На многолюдной площади в центре Махачкалы работала карусель: один из ее рядов был полностью заполнен местными жителями. Но в самый разгар веселья аттракцион внезапно остановился и пролет с людьми обрушился на землю.

Известно, что в результате поломки никто из присутствовавших не получил серьезных травм и увечий. Однако местные жители пришли в ярость и потребовали наказать чиновников, которые разрешили эксплуатацию конструкции, которая не прошла должную проверку.

Фрагменты видеороликов, снятые очевидцами, быстро попали в социальные сети, где также вызвали шквал негодования у дагестанцев.

- Пусть отвечает тот, кто ее делал! Мастера..., - возмущается местный житель.

Однако были и те, кто порадовался, что при поломке аттракциона никто серьезно не пострадал и все остались живы.

- Махачкала, любимый город ты мой, ты полон чудес процветания, - оставила шутливый комментарий жительница республиканской столицы.

В городской администрации поспешили прокомментировать странное происшествие и объяснили поломку - технической неисправностью. По словам сотрудников ЦУГ Махачкалы, «произошел скачок напряжения, ввиду чего сработал механизм аварийной остановки».

- Нашими ответственными специалистами будет поручено вывезти аттракционы, - рассказали о дальнейших планах в городской администрации. Вывозить поломанную карусель будут сотрудники Управления торговли.

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