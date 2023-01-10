Смертельный форсаж: на Кавказе 16-летний пассажир «девятки» погиб в снежной гонке

В Дагестане 16-летний парень погиб при столкновении машины с газовой трубой. Фото: скриншот видео.

Настоящим кошмаром обернулось для дагестанских парней катание по заснеженным дорогам. Один из подростков умер прямо в машине: по одной из версий металлический штырь пробил крышу авто и попал юноше прямо в голову. Очевидцы произошедшего рассказывают, что во время дрифтинга молодой человек приложился головой к трубе.

Трагический инцидент произошел в поселке Шамхал под Махачкалой. 10 января в регионе выпал долгожданный снег, а в МЧС по республике Дагестан даже объявили об усилении ветра до 15-20 м/с. Молодые люди решили покататься по заснеженным трассам. Парни отчаянно дрифтовали по скользким дорогам, но в какой-то момент 19-летний водитель «ВАЗ-21099» не справился с управлением и врезался в газовую трубу.

- В результате ДТП пассажир, 16-летний житель поселка Шамхал, от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе МВД Дагестан.

Смерть молодого человека шокировала местных жителей, которые стали массово приносить соболезнования родным и близким парня.

- Ну зачем? Зачем гонять? Почему вы такие, не пойму ! Как можно так халатно к жизни относиться, которую дал Всевышний! Бедные родители, - прокомментировала публикацию девушка.

- Увидев снег, от радости, эти подростки забывают меры безопасности. Очень жаль, что так получилось, мальчик совсем молодой, только начинал жить, - выразил сочувствие еще один местный житель.

В региональной полиции вновь обратились к жителям и гостям республики с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дорогах, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

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