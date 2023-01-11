Туристы нашли следы снежного человека под Ставрополем. У чудища могут быть проблемы со здоровьем

Фото: t.me/Evgeniye_bakulin

В лесах Железноводска туристы нашли следы снежного человека. Фотографии огромных отпечатков ног опубликовал мэр города-курорта Евгений Бакулин.

Фото: t.me/Evgeniye_bakulin

Очевидцы нашли следы во время прогулки в лесу в районе пещеры древнего человека и сравнили их со своими стопами. В одном отпечатке может поместиться около четырех ботинков взрослого мужчины.

- Уж не знаю, доказательство ли это существования снежного человека или нет. Но такие фото, которые заставляют задуматься сколько еще загадок у нас в лесу, - написал Бакулин.

Фото: t.me/Evgeniye_bakulin

Многие пользователи были удивлены такой находке. Но самых внимательных обеспокоило то, что у йети наблюдаются признаки плоскостопия. Возможно, это норма для таких существ, но из мнения о том, что йети человекоподобные, следует, что это отклонение и серьезно сказывается на здоровье.

Фото: t.me/Evgeniye_bakulin

Снежные человек для Северного Кавказа не новинка. Живущий в Кабардино-Балкарии краевед Виктор Котляров рассказывал "Комсомолке", что есть много свидетельств того, что в лесах живет множество таких существ. При этом, несмотря на внушительные размеры, они достаточно безобидны, питаются травами и ягодами. Что поразило больше всего, жители Северного Кавказа всерьез делятся друг с другом якобы реальными случаями о "приручении" чудищ!

Йети: кадр из съемки 1967 года

ОДНАКО

Наука отрицает существование снежного человека. Ученые считают, что всем аргументам можно найти логичное объяснение, а рассказы свидетелей - не что иное, как бородатые байки, которые ничем не подкреплены.

- Мягко говоря, сомнительное открытие. Привиделось людям. Если говорим про "гоминидов", то останки неандертальцев в большом количестве находили. Более того, из их зубных тканей было извлечено ДНК и доказано впоследствии, что они наши предки. Если бы "снежные люди" существовали, то, конечно, их останки находились бы тоже. Нет никакого смысла это скрывать. Поймите, последний неандерталец умер 40 тысяч лет назад, и его изучили. А "снежные люди" якобы вот-вот жили, но останков нет. Все это говорит только о том, что "снежных людей" не существует, - рассказывала "КП-Северный Кавказ" председатель Совета общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии", социолог и антрополог Дарья Халтурина.

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