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Происшествия12 января 2023 9:05

На глазах у полиции: В Северной Осетии задержали участника кортежа, устроившего стрельбу на свадьбе

Полиция Северной Осетии задержала парня, устроившего стрельбу в свадебном кортеже
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

На Кавказе задержали 22-летнего парня, который стрелял из автомата в свадебном кортеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Северной Осетии.

1 января 2023 года мимо КПП "Черменский мост" проехал кортеж, состоящий в основном из машин без номеров. Некоторые автомобили грубо нарушали правила: например, на видео из социальных сетей заметно, что один из водителей съехал на посту с дороги и, не сбавляя скорости, несся вперед.

За нарушителем поехали полицейские, чтобы разобраться в ситуации. Но у правоохранителей не получалось остановить кортеж, поскольку им мешали другие машины. А затем молодые люди начали стрелять из оружия в воздух, демонстрируя, кто у них сидит на хвосте.

Нарушителей начали искать. Стрелком оказался 22-летний житель поселка Дачное Пригородного района (Северная Осетия). На допросе он раскаялся, извинился и обещал больше так не делать.

- В настоящее время молодой человек привлечен к установленной законом ответственности, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщает УМВ по Северной Осетии.

Глава республики Сергей Меняйло требовал привлечь к ответственности всех участников истории, в том числе - водителей, мешавших проехать полицейской машине.

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