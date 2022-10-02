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Происшествия2 октября 2022 12:15

В Кабардино-Балкарии силовики предотвратили теракт на железной дороге

Боевики оказали сопротивление, их уничтожили
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото с места: СУ СКР по КБР

Фото с места: СУ СКР по КБР

Следственный комитет России по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело после ликвидации двух боевиков в лесах Прохладненского района. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Информация об операции появилась 1 октября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что сотрудники правоохранительных органов проводили оперативную работу по розыску лиц, причастных к экстремизму. В лесах Кабардино-Балкарии, около железнодорожного моста через канал имени Ленина, нашли двух боевиков. Злоумышленникам предлагали сдаться, но они открыли огонь.

Силовики ответили тем же и уничтожили злоумышленников. Никто из правоохранителей не пострадал.

- На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности, - сообщала Ирина Волк.

Из сообщения ЦОС ФСБ России следует, что злоумышленников застали во время установки взрывного устройства под железнодорожным полотном. По данным СУ СКР по КБР, правоохранители также задержали сообщника уничтоженных.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное ношение оружия и взрывных устройств" и "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Кроме того, ФСБ России сообщает, что уничтоженные и пойманный подозреваются в диверсии. Расследование продолжается.

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