Глава Ставрополья признался, почему он худел на глазах. После этого его сын решил заняться наукой

Владимир Владимиров. Разница между фотографиями - полгода

Губернатор Владимир Владимиров признался, почему резко похудел несколько лет назад. Его пример сподвиг среднего сына пойти учиться на фармацевта. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пятигорске.

Глава региона в начале 2020 года. Пресс-конференция

Владимиров пришел руководить Ставропольским краем в 2014 году, тогда политик, как он сам говорит, "был полненьким". Никого это не смущало, главное - чтобы справлялся с обязанностями. Но в 2020 году губернатор стал худеть на глазах, и за несколько месяцев он кардинально изменился. Это встревожило местных жителей.

Владимиров в апреле 2017 года

За пять месяцев Владимиров заметно преобразился. Май 2020 года

- Владимир Владимирович, вы сильно похудели. Мы переживаем. Здоровья, здоровья, здоровья вам, - написал главе региона местный житель во время одной из прямых линий.

- Мне кажется, радоваться надо. Я хожу без одышки. Много работать стал. Рано встаю, поздно ложусь. Поэтому все нормально. Заметьте, все были на самоизоляции, а органы власти никуда ни на день не уходили. Все работали, потому что нужно было много вопросов решить. А в части похудения - нервы, нервы, нервы, - ответил Владимиров.

Владимиров в декабре 2022 года

За три года ситуация не изменилась, Владимиров остается в прежней форме. И на пресс-конференции, состоявшейся в январе 2023 года в Пятигорске, глава Ставрополья признался, что пил курс таблеток. Препаратов было настолько много, что сподвигло его сына пойти учиться на фармацевта для модернизации лекарства.

- Мой средний сын сейчас учится на фармацевта, сессию сдает. Когда я был полненький, мне требовалось очень много лекарств пить: давление, витамины, много чего. Мой сын видел это и сказал: «Я все в одно таблетку засуну».