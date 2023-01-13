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Общество13 января 2023 13:15

Глава Ставрополья признался, почему он худел на глазах. После этого его сын решил заняться наукой

Пример губернатора Владимира Владимирова сподвиг его сына заниматься наукой
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Владимир Владимиров. Разница между фотографиями - полгода

Владимир Владимиров. Разница между фотографиями - полгода

Губернатор Владимир Владимиров признался, почему резко похудел несколько лет назад. Его пример сподвиг среднего сына пойти учиться на фармацевта. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пятигорске.

Глава региона в начале 2020 года. Пресс-конференция

Глава региона в начале 2020 года. Пресс-конференция

Владимиров пришел руководить Ставропольским краем в 2014 году, тогда политик, как он сам говорит, "был полненьким". Никого это не смущало, главное - чтобы справлялся с обязанностями. Но в 2020 году губернатор стал худеть на глазах, и за несколько месяцев он кардинально изменился. Это встревожило местных жителей.

Владимиров в апреле 2017 года

Владимиров в апреле 2017 года

За пять месяцев Владимиров заметно преобразился. Май 2020 года

За пять месяцев Владимиров заметно преобразился. Май 2020 года

- Владимир Владимирович, вы сильно похудели. Мы переживаем. Здоровья, здоровья, здоровья вам, - написал главе региона местный житель во время одной из прямых линий.

- Мне кажется, радоваться надо. Я хожу без одышки. Много работать стал. Рано встаю, поздно ложусь. Поэтому все нормально. Заметьте, все были на самоизоляции, а органы власти никуда ни на день не уходили. Все работали, потому что нужно было много вопросов решить. А в части похудения - нервы, нервы, нервы, - ответил Владимиров.

Владимиров в декабре 2022 года

Владимиров в декабре 2022 года

За три года ситуация не изменилась, Владимиров остается в прежней форме. И на пресс-конференции, состоявшейся в январе 2023 года в Пятигорске, глава Ставрополья признался, что пил курс таблеток. Препаратов было настолько много, что сподвигло его сына пойти учиться на фармацевта для модернизации лекарства.

- Мой средний сын сейчас учится на фармацевта, сессию сдает. Когда я был полненький, мне требовалось очень много лекарств пить: давление, витамины, много чего. Мой сын видел это и сказал: «Я все в одно таблетку засуну».

Сейчас губернатор выглядит моложе, чем в начале своей работы на посту. Слева — сентябрь 2013, справа — май 2020

Сейчас губернатор выглядит моложе, чем в начале своей работы на посту. Слева — сентябрь 2013, справа — май 2020

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия: Ставропольский край