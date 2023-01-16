Избивал и плевал в лицо: в Ставрополе сын 15 лет глумился над отцом-пенсионером

Фото: СУ СКР по СК

В Ставрополе к сроку в колонии общего режима приговорили 39-летнего горожанина, который на протяжении 15 лет систематически издевался над пожилым отцом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: СУ СКР по СК

Мужчина издевался над отцом на протяжении 15 лет - с 2007 года по июнь 2022 года. В самые лучшие дни сынок просто материл родителя. Когда же у него сдавали нервы, он бил отца по голове и туловищу, после чего мог плюнуть ему в лицо. Причину своего гнева ставрополец не объяснял, да и не было никакого повода. Все факты издевательств он совершал на пьяную голову. А пил обвиняемый достаточно часто: по данным "КП-Ставрополь", потерпевший рассказывал, что после возвращения из армии в 2003 году мужчина стал вести аморальный образ жизни и злоупотреблять алкоголем.

После таких взбучек пожилой мужчина жутко горевал, но терпел издевательства и прощал сыну жестокость. Ответить своему отпрыску или остановить его он не мог из-за преклонного возраста. Первый факт издевательств произошел, когда потерпевшему исполнился 61 год, а последний - когда пенсионеру было уже 76 лет.

В определенный момент пожилой мужчина окончательно устал от систематических истязаний и 29 июня 2022 года решил наложить на себя руки.

Фото: СУ СКР по СК

- Потерпевшего обнаружил сын, после чего ему своевременно была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Фото: СУ СКР по СК

Против сына возбудили уголовное дело по статье "Доведение до покушения на самоубийство путем систематического унижения человеческого достоинства". Суд приговорил мужчину к полугоду в колонии общего режима.