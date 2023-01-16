Десятки убитых на душе: Боевик Тазиев по прозвищу "Магас" получил третий пожизненный срок

Боевик Али Тазиев получил третий пожизненный срок. Фото: из архива "КП".

Южный окружной военный суд дал третий пожизненный срок уроженцу Ингушетии, который руководил бандой боевиков в 2009-2010 годах. Вместе с подельниками он причастен к убийству людей и посягательству на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры России по ЮФО и СКФО.

Речь идет о Али Тазиеве, более известному по кличке "Магас". По данным суда, в 2008 году он вступил в запрещенную в России террористическую организацию "Имарат Кавказ"* и занимался организаций преступлений. На этот раз его судили за дела, которые он совершил в 2009-2010 годах. По версии следствия, члены банды Тазиева трижды нападали на посты ДПС Назранского района Ингушетии. Кроме того, они подорвали на трассе М-29 "Кавказ" бронетранспортер внутренних войск МВД (сейчас - Росгвардия).

- В результате девять сотрудников МВД и 15 военнослужащих получили ранения, а двое гражданских лиц оказавшихся на месте преступления погибли, - сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры России по ЮФО и СКФО.

Тазиева обвиняют в руководстве ОПС и бандой (часть 1 статьи 210 и часть 1 статьи 209 УК РФ соответсвенно), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (статья 317 УК РФ), убийстве двух лиц, сопряженное с бандитизмом (пункты а, е, ж, з части 2 статьи 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), повреждении чужого имущества общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 3 статьи 223 УК РФ).

- С учетом позиции государственного обвинителя о виновности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, - сказано в сообщении.

Подельники Тазиева также получили длительные сроки, а для одиозного боевика это уже третий пожизненный срок. Первый раз "вышку" террорист получил за покушение в 2009 году на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, взрыв на вокзале города Невинномысска, взрыв в ОВД Назрани и другие теракты. Высокопоставленный политик, оказавшийся немил боевикам, в суде предлагал боевику покаяться перед народом.

- Мне твои извинения не нужны, покайся перед народом, тебе будет плюс. У тебя есть шанс обратиться ко всем, кто сейчас в бандодполье, - говорил Евкуров.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но Тазиев не стал каяться и не считал себя виновным перед людьми.

Еще в 2015 году суд признал Тазиева причастным к вооруженному нападению в июне 2004 году на Ингушетию. Члены банды боевика убили 78 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, еще 113 человек получили ранения.

*запрещенная в России террористическая организация