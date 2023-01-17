Жестокое воспитание: 12-летнего кадета избили плетью за провинность в Ставрополе

Следы от плети на теле кадета показал отец пострадавшего ребенка. Фото: соцсети.

В Ставрополе правоохранительные органы проводят проверку после избиения плетью 12-летнего воспитанника кадетской школы имени генерала Ермолова.

О жестоких методах воспитания рассказал в социальных сетях отец пострадавшего ребенка. По словам мужчины, пару дней назад ребенок вернулся домой со следом от плети на спине. Учится мальчик в шестом классе кадетской школы и, якобы, в этом учебном заведении подобное воспитание взято за правило.

- Он учится в кадетской школе и там это в правилах: офицер имеет право отхлестать плетью за какую-то провинность. Причем при поступлении на это все согласились: и дети, и родители. Правда, думал, что это может произойти только в каком-то самом крайнем случае, а на самом деле они получили плетью за какую-то мелочь, - рассказал отец пострадавшего ребенка.

Родители кадета сообщили о случившемся директору учебного заведения. Факт рукоприкладства подтвердила внутренняя проверка. Выяснилось, что плетью за провинность мальчика наказал 39-летний офицер-воспитатель, учитель ОБЖ, Евгений Шмаков. По специальности в кадетской школе он работал с марта 2021 года. После инцидента его уволили.

Уволенный за рукоприкладства педагог. Фото: ставкадет.рф

Несмотря на увольнение педагога, применившего жестокие меры воспитания, кадетку ждут массовые проверки.

По данным регионального СКР, процессуальную проверку уже проводит следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя.

Также по поручению прокурора края Юрия Немкина в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники надзорного ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания. По итогам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Тем временем в горадминистрации отметили, что виновные должностные лица должны понести персональную ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В кадетской школе Ставрополя умер старшеклассник

Трагедия произошла при репетиции праздничных выступлений (подробнее).