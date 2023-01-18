Miyagi стал в третий раз отцом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный осетинский рэпер Miyagi, он же Азамат Кудзаев, снова стал отцом. О рождении сына сообщили поклонники творчества Miyagi в социальных сетях.

Как зовут сына Мияги

Имя новорожденного мальчика счастливые родители пока не озвучили, но поклонники артиста уже прознали, что кроху назвали осетинским именем Зарат - «золотой».

Пара также растит дочку Самиру. Девочка родилась в декабре 2020 года через три года после того, как в семье рэпера произошла трагедия.

Сын Мияги погиб: что случилось

В сентябре 2017 года Илона и Азамат потеряли годовалого сына. Мальчик выпал из окна московской квартиры на девятом этаже. В результате несчастного случая малыш получил серьезные травмы – шансов выжить у него просто не было.

После трагедии Азамат Кудзаев отказался от всех выступлений. Молчание рэпера длилось около года. К радости поклонников, пара смогла сохранить отношения и Miyagi после длительного затишья вернулся на сцену.

Азамат и Илона смогли сохранить брак после трагедии. Фото: страница героя публикации в соцсети.

- Не стоит бояться того, чего не избежать. Мне кажется, смерть - это кульминация жизни. Мы живём, чтобы умереть. Дышите полной грудью, друзья! Нет будущего, есть лишь настоящее - действуйте! – заявил Miyagi на одном из первых концертов после семейной трагедии.

Кстати, дуэт Miyagi & Эндшпиль снова стал группой года по версии VK Музыка. В 2022 году их слушали более 1,3 миллиарда раз. Также ребята вошли в тройку самых популярных артистов на одном из популярных видеохостингов.

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