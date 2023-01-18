Семья из Осетии открыла приют для животных прямо в своем доме. И за годы ни разу не пожалела об этом

Фото: ГТРК Алания

Семья из Северной Осетии организовала приют для безнадзорных животных в своем доме. Супруги дают питомцам не только крышу над головой и питание, но и заботу. Об этом рассказывает республиканское телевидение.

Фото: ГТРК Алания

Супруги Роман Харланов и Татьяна Козаева из станицы Николаевской пошли на такое дело из любви к животным. Сейчас семья ухаживает за 17 кошками и восьмью собаками. И это не предел. Хозяин дома Роман отмечает, что постоянно к ним приходят бесхозные животные, и им тоже уделяют должное внимание: кормят тем же, чем и остальных, погладят да отпустят на волю.

В такой большой стае даже есть свой вожак - собачка по кличке Атос. Он первым пробует еду и смотрит, чтобы никто не нарушал правила. Но есть и у главаря свои любимчики: к коту Рыжику, например, никто не смеет притрагиваться, кроме него.

Фото: ГТРК Алания

- С кормежкой у нас особых проблем нет. Нам помогают знакомые, у них магазин рыбный. Нам отдают очистки, головы, кишки и хвосты. В других магазинах и на рынке покупаем обрезки и кости. Варим с этим каши животным, макароны. Конечно, собачий гранулированный корм даем не так часто, но даем. Это слишком дорогое удовольствие, - признается журналистам Татьяна.

Татьяна Козаева. Фото: ГТРК Алания

Ежедневно всех четвероногих выгуливают либо во дворе, либо даже на улице.

- Приходится с ними гулять утром и вечером. Работаешь, значит, все подходят, скулят: "Давай, выходи, пошли гулять. Хватит ремонтом заниматься". Выходим на природу и провожаем солнышко. А утром рано встречаем солнышко. За много лет столько рассветов и закатов. И все неповторимы, - отмечает Роман.