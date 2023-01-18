Жила с осколком 25 лет: в Ставрополе хирурги вытащили из женщины кусок стекла

Осколок находился в ноге женщины четверть века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе хирурги были весьма удивлены, когда к ним на прием пришла 50-летняя женщина с жалобой на мучительную боль в ноге и трудности при ходьбе. Оказалось, что почти четверть века она прожила с осколком стекла в голени!

Врачам она рассказала, что кусочек случайно вонзился ей в голень, когда она еще молодой затеяла ремонт. Осколок просто врос в ее ногу.

- Внешняя рана со временем зажила, но вонзившееся стекло, оставшись в мягких тканях голени, доставляло боль при движении и прикосновениях, - рассказали в медицинском учреждении.

Все это время жительница Ставропольского края отчаянно пыталась решить проблему: она неоднократно обращалась к врачам еще в конце 90-ых, но хирурги ничем не могли ей помочь. Стекло всегда очень трудно обнаружить на рентгеновских снимках, 25 лет назад увидеть инородное тело было еще тяжелее. Врачи не решались оперировать пациентку.

Последние полгода сильные боли мучали женщину ежедневно. Она с трудом могла ходить, но хирурги только разводили руками, ведь при удалении стекла из голени можно было задеть важнейшие кровеносные сосуды и нервные окончания, что опасно кровотечения и другими грозными осложнениями.

После извлечения осколка боли перестали беспокоить 50-летнюю пациентку. Фото: минздрав Ставропольского края

Помочь несчастной смогли только спустя 25 лет. Сосудистые хирурги Ставропольской краевой клинической больницы решили, наконец, избавить ее от мучений. Филигранную работу по удалению стекла из голени пациентки провел завотделением Руслан Чемурзиев вместе с ассистентом Мурадиной Вергасовой и анестезиологом Элиной Ищенко.

Врачи извлекли 13-миллиметровый кусок стекла, застрявший на глубине 3,5 см рядом с артерией. УЗИ-контроль во время операции помог хирургам определить точное местоположение осколка.

Осколок стекла, который вырезали из ноги женщины. Фото: Фото: минздрав Ставропольского края.

Сейчас прооперированная ставропольчанка уже выписана домой и может ходить без изнуряющих болей, ее больше ничего не беспокоит. А осколок стекла врачи оставили себе: он пополнил коллекцию необычных предметов, которые сосудистые хирурги извлекают из своих пациентов.

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