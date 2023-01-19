В Дагестане отказались штрафовать «непристегнутого князя», умершего 300 лет назад

Камеры, фиксирующие непристегнутых, появились в Дагестане несколько дней назад. А уже наделали шума Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в республике система автофиксации нарушений оштрафовала водителя за непристегнутый принт лезгинского князя XVIII века Хаджи-Давуда. О курьезной ситуации рассказывали крупные развлекательные паблики и уверяли, что водителю пришлось заплатить аж тысячу рублей.

Однако подвох можно было заметить еще до официальных заявлений полиции Дагестана. На то, что машины с фотографии и скриншота разные, указывает ряд фактов. Так, например, в скриншоте номер нарушителя заканчивается на буквы "М". А на фотографии не закрасили "Т".

Камера автоматически распознала пассажира на переднем сидении без ремня. Фото: соцсети

А если поискать в Интернете информацию по известному номеру, то выдаст, что был оштрафован водитель Лады Калины, а не "Газели", как это видно по фото.

Отмечается, что камеры, распознающие непристегнутых водителей, появились в Дагестане в начале января 2023 года. Полицейские говорят, что система указывает на фотографии человека, который был замечен без ремня безопасности. В распространяемых снимках портрет не был помечен. На это же указывает дагестанское УМВД.

Фото: МВД по РД

Кроме того, известно, что водителя "Газели" тоже привлекли к ответственности за ремень. Мужчину поймали непристегнутым 15 января 2023 года на федеральной трассе "Кавказ".