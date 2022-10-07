«Собирались бежать в Африку»: ФСБ задержала четырех боевиков, готовивших теракт в Ставрополе

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ставропольском крае задержали четырех злоумышленников, которые готовили теракт на автовокзале. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Участники преступного плана - трое мужчин и одна женщина - вступили в ИГ*. При обыске у них нашли компоненты бомбы и средства связи. Возбуждено уголовное дело.

После задержания один из боевиков дал признательные показания.

- Муж моей сестры позвонил с предложением совместно поехать в Африку. Вступить в ряды террористической организации вместе с ним, его женой и другом. Но перед этим мы должны были совершить террористический акт в Ставрополе, - говорил на допросе один из задержанных.

Как боевики собирались бежать из России, они не рассказывают. Согласно сообщению ЦОС ФСБ, эта ячейка была конспирированной. По данным "КП-Ставрополь", целью задержанных была автостанция №1 "Южная".

*запрещенная в России международная террористическая организация