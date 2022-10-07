«Клиника Эксперт» Ставрополь: доверьте здоровье экспертам!

В этом году «Клиника Эксперт» Ставрополь отмечает тройной юбилей. Фото: sta.mrtexpert.ru

«Клиника Эксперт» в Ставрополе входит в федеральную сеть медицинских и диагностических центров ГК «Эксперт», эффективно осуществляющих свою деятельность на рынке частной медицины России с 2007 года. Компания фокусируется на реализации комплекса медицинских услуг на базе новейших образцов европейской и мировой техники и высочайших стандартов медицинского обслуживания.

Кстати, «Клиника Эксперт» в Ставрополе участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Подразделения компании расположены в трех странах: России, Армении и Узбекистане. Среди них - 17 клиник под брендом «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров под брендом «МРТ-Эксперт». Наши пациенты могут пройти диагностику в 44 городах 34 регионов России - от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в 3 городах вне страны.

За годы плодотворной работы «Клиника Эксперт» Ставрополь получила множество благодарственных писем. Фото: sta.mrtexpert.ru

В этом году «Клиника Эксперт» Ставрополь отмечает тройной юбилей. 15 лет со дня основания группы компаний «Эксперт», 15 лет «МРТ-Эксперт» и 5 лет медицинскому центру в Ставрополе.

Глобальная цель - везде, где присутствуют медицинские центры ГК «Эксперт», обеспечить каждому обратившемуся человеку простой и понятный способ удовлетворения своих медицинских потребностей с высоким качеством и гарантией результата.

За время работы в Ставрополе «Клиника Эксперт» завоевала доверие жителей не только столицы Ставрополья и края, но и других регионов.

Со дня открытия было проведено 136 720 исследований и принято 21 766 пациентов.

Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых комплексных программ исследований и чекапов. Фото: sta.mrtexpert.ru

За годы плодотворной работы «Клиника Эксперт» Ставрополь получила множество благодарственных писем от партнеров, различных организаций и страховых компаний.

Здоровье - главная ценность жизни, и этому постулату ежедневно следует весь профессиональный состав медицинского центра. Руководство компании заботится о том, чтобы врачи постоянно повышали свою квалификацию, поэтому посещение семинаров и конференций - неотъемлемая часть рабочего процесса. Для повышения квалификации врачей-рентгенологов был специально учрежден Институт дополнительного профессионального образования ЧУ ДПО «ИПКМК», который не только готовит кадры для МРТ-центров всей страны, но и ведёт обширные научные исследования в сфере МРТ-диагностики.

Клиника оснащена оборудованием экспертного класса. Фото: sta.mrtexpert.ru

«Клиника Эксперт» Ставрополь оказывает медицинские услуги по таким направлениям, как:

- МРТ-диагностика (весь спектр исследований);

- УЗИ;

- функциональная диагностика;

- прием специалистов: акушер-гинеколог, уролог, невролог, нейрохирург, терапевт, кардиолог, хирург, сосудистый хирург, онколог-маммолог;

- лазерное удаление новообразований молочных желез;

- лабораторная диагностика (более 1500 видов анализов), в том числе анализ по ДНК.

Оснащение клиники позволяет проводить не только консультативный приём, но и осуществлять различные лечебные процедуры и малоинвазивные манипуляции. Фото: sta.mrtexpert.ru

«Клиника Эксперт» эксклюзивно в Ставрополе предлагает услуги по лабораторной диагностике - тест ДНК - установлению родства, отцовства, материнства, и другие виды генетических анализов.

В «Клинике Эксперт» Ставрополь есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ОМС и ДМС.

«Клиника Эксперт» Ставрополь ежедневно работает в режиме с 7:00 до 23:00, без выходных и праздников. С октября клиника планирует открыть запись ночных смен на МРТ-исследование с 00:00 до 5 утра. Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых комплексных программ исследований и чекапов. Одним из уникальных комплексных исследований является «МРТ-исследование «ВЕСЬ ОРГАНИЗМ».

При возникновении сложной ситуации врачи могут мгновенно собрать консилиум из медицинских коллег из других регионов России. Фото: sta.mrtexpert.ru

Название «Клиника Эксперт» обязывает работать на уровне высоких международных стандартов качества лечения - так называемом «Золотом стандарте». Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, поэтому пациенты получают качественную диагностику - результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) и УЗИ, функциональной диагностики, а также лабораторных исследований принимаются крупными клиниками по всей России. Оснащение клиники позволяет проводить не только консультативный приём, но и осуществлять различные лечебные процедуры и малоинвазивные манипуляции. Каждый пациент должен быть уверен, что он получит медицинскую помощь в любой момент в необходимом объёме и не останется один на один со своей проблемой. Врачи сделают все для пациента, столкнувшегося с проблемой, чтобы он смог найти необходимое решение и получить качественную медицинскую помощь. А при возникновении сложной ситуации врачи могут предложить пациенту решение не только внутри ставропольской клиники, но и мгновенно собрать консилиум из медицинских коллег из других регионов России. Для этого в клинике предусмотрена специальная отлаженная система связи внутри специалистов.

Руководство компании заботится о том, чтобы врачи постоянно повышали свою квалификацию. Фото: sta.mrtexpert.ru

Исполнительный директор Анна Евгеньевна ВОРОНОВА:

- Главные составляющие успешной работы в медицинской сфере - это искренняя забота и особенные люди. Ведь пациент обращается в клинику со своими проблемами и надеется на помощь. Еще на моменте звонка по телефону важно проявить внимание и участие. Забота и человечность - наши главные ценности в отношении к пациентам, они даже прописаны в Кодексе сотрудника ГК «Эксперт». Мы привлекаем для работы в Клинике людей, для которых «помогать ближнему» - не пустые слова. Такие качества практически нельзя воспитать в себе, с ними рождаются. Такие люди даже после самых тяжелых рабочих дней чувствуют глубокое удовлетворение от того, что они сделали, помогли, вылечили, сделали человека счастливым и здоровым. Иногда просто доброе слово способно сделать чудеса. Это наша корпоративная культура, она во всем - от отбора и обучения сотрудников до построения всех бизнес-процессов. Благодаря нашим возможностям - квалифицированным специалистам, инновационному оборудованию и отличному сервису - мы готовы поднять медицинские услуги в Ставрополе на новый уровень».

Подразделения компании расположены в трех странах. Фото: sta.mrtexpert.ru

КОНТАКТЫ

«Клиника Эксперт» Ставрополь

Ставрополь, улица Доваторцев, 39А

Телефон: (8652) 33-44-22

График работы: 07:00 - 23:00, без выходных

Официальный сайт: sta.mrtexpert.ru

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