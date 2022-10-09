Прическа бомба, честно говоря: пушистые волосы блогера Хасбика вызвали волну мемов

Блогер Хасбик перевоплотился в киногероев. Фото: соцсети/аккаунт пользователя твиттера @TBagnole

Новое фото дагестанского блогера Хасбика породило волну забавных мемов. Хасбулла Магомедов поделился в социальных сетях необычной фотографией с пушистыми волосами. Снимок моментально привлек внимание общественности, а пользователи Интернета стали сравнивать блогера с известными кино-героями и даже ученым - Альбертом Эйнштейном.

Пользователи Интернета считают, что из Хасбика выйдет отличный Росомаха.Фото: аккаунт пользователя твиттера @TBagnole

Так Хасбик перевоплотился в могучего мутанта Росомаху, героя иностранных комиксов, в фильмах его роль исполнил Хью Джекман. А некоторые поклонники посчитали, что Хасбулла просто копия мультипликационного героя - Синдрома из «Суперсемейки». Ведь на снимке волосы у дагестанского блогера рыжие и как-будто наэлектризованные.

Хасбик фантастически точно повторяет образ диснеевского антигероя Синдрома. Фото: @GreatOjiako

Новая «укладка» так позабавила подписчиков Хасбуллы, что они предложили дагестанцу сыграть персонажа известного голливудского блокбастера «Чаки».

Знаменитая кукла Чаки и дагестанский блогер Хасбик. Фото: @GRINDEMMY

Пушистая копна волос Хасбика напомнила некоторым комментаторам знаменитую прическу физика Альберта Эйнштейна. И блогеру тут же приписали роль легендарного ученого.

Портал Medialeaks создал свой мем, когда наложил на легендарное фото физика забавный снимок Хасбика. Фото:medialeaks.ru

В стороне не остался даже Генри Сехудо, бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, который выложил в своих социальных сетях фотографию Хасбуллы и иронично подписал ее: «Неожиданный поворот. Хасбулла - это мой второй сын».

Напомним, что звездную популярность дагестанец получил благодаря роликам в TikTok. Его визитной карточкой стала фраза «Клубника бомба, честно говоря». Не так давно Хасбик серьезно повздорил с Конором Макгрегором, а затем заключил контракт с UFC на пять лет.

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