Поставили на счетчик подростков: на Ставрополье задержали группу вымогателей

Фото задержания: скриншот видео

В Ставропольском крае задержали четырех местных жителей, которых подозревают в вымогательстве денег у подростков. Об этом сообщает пресс-служба региональное СУ СКР.

В декабре 2022 года в Ессентуках группа из четырех взрослых вымогала у двух несовершеннолетних 55 тысяч рублей и угрожала им избиением, если их требования не удовлетворят. Потерпевшие присылали сумму по частям, а когда выплатили последнее — с них снова потребовали 10 тысяч рублей. При этом подростков поставили на счетчик: плюс пять тысяч рублей за промедление.

Тогда-то потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Оперативники ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю задержали злоумышленников. Кадры публикует пресс-служба окружной полиции.

Один из задержанных был ранее неоднократно судим, уточняет СУ СКР по Ставрополью. На кадрах видно, что у мужчины есть подозрительные татуировки, в частности - звезды на коленях.

- В криминальном мире кем являешься?

- Мужиком, конечно.

СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Вымогательство группой лиц". Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Кроме того, следователи просят граждан сообщить, если они стали жертвами аналогичного преступления, совершенного одним из подозреваемых. Номер городского следственного отдела - 8-938-340-97-03.