«Проскочу!»: лихач погиб под поездом в Дагестане, пассажир выпрыгнул в окно

Автомобиль столкнулся с поездом в Дербентском районе Дагестана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане парень решил проскочить через железнодорожные пути на запрещающий свет светофора, но поезд на высокой скорости врезался в автомобиль. В результате столкновения 25-летний парень за рулем отечественного автомобиля погиб.

Водитель легковушки погиб на месте от тяжелых телесных повреждений. Фото: МВД Дагестан

Трагический инцидент произошел в Дербентском района Дагестана. Днем 20 января 2023 года на железнодорожной станции Белиджи, 25-летний местный житель, владелец автомобиля «ВАЗ-21093» при проезде через регулируемый ж/д переезд выехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото: МВД Дагестан

Молодой человек надеялся, что сможет проскочить, но не успел и столкнулся с грузовым составом поезда, который двигался по железнодорожному маршруту «Самур - Дербент».

- В результате ДТП водитель «ВАЗ-21093» от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщается в официальном пресс-релизе телеграм-канала МВД Дагестан.

В комментариях к публикациям о трагическом происшествии очевидцы пишут, что в салоне автомобиля также находился пассажир, который успел выпрыгнуть в окно. Гибель молодого человека сильно обеспокоила местных жителей.

Фото: МВД Дагестан

- Всегда нужно ждать, пока сигнал прозвенит. Часто встречаются два поезда. Он видать один пропустил, а второй его - нет, - предположил один из подписчиков крупного паблика.

- У нас народ слишком самоуверенный, вот эта самоуверенность и делает свои дела, - прокомментировал происшествие другой местный житель.

В МВД по республике Дагестан в очередной раз призвали водителей быть предельно внимательными во время вождения на дорогах и возле железнодорожных путей.

- Максимум осторожности за рулем - это жизненно важно! Помните об этом постоянно!, - резюмировали в ведомстве.

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