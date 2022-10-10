"Ты все равно будешь моей": житель Ставрополья похитил свою жену, чтобы не разводиться

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В Георгиевске вынесли приговор мужчине, который похитил свою жену, чтобы выяснить с ней отношения. Ставрополец думал, что сможет вернуть ее, но получил лишь второй уголовный срок. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В октябре 2020 года Иван попал в сложную ситуацию. Брак разваливается, супруга Светлана уходит, забирает детей и оставляет его без ничего. А обсуждать происходящее не хочет. Чтобы сохранить семью, мужчина пошел ва-банк - затеял похищение супруги.

Вместе с другом Николаем Иван подкараулил Светлану около рынка, откуда она уезжала с подругой. В поселке Новый "десятка" мужчин подрезала женщин и перекрыла проезд. Друзья силой выволокли свою цель, закинули ее на заднее сидение и уехали. Через несколько километров в лесополосе машина остановилась.

- Иван попросил Николая выйти из машины, чтобы они с женой могли поговорить. Друг, конечно, ушел, но разговор был настолько яростным и громким, что ему все было слышно. Мужчина начинал спокойно, но после категоричного отказа стал угрожать. Говорил, что сожжет дом и машину родителей женщины. Светлана дословно передавала его посыл: "Ты все равно будешь моей", - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

Супруги опять ни к чему не пришли. Ивану названивали родители похищенной, требовали вернуть дочь. И через 20 минут он с другом привез жену к рынку, где его уже ждали полицейские.

- Брак, соответственно, распался. После возбуждения уголовного дела Иван уехал из Георгиевска в Севастополь, где его поймали пьяным за рулем. И поскольку незадолго за такое же правонарушение его лишили прав, было открыто еще одно уголовное дело. По решению суда Ивана приговорили к 460 часам обязательных работ, - сообщил собеседник издания.

Ивану и его другу (как соучастнику) дали полтора года условного срока. Теперь им запрещено без ведома менять место жительства.

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