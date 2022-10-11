Пырнул ножом и ушел спать: инвалид убил упрямого гостя-шизофреника на Ставрополье

Тело убитого было полностью в крови, а осужденного не могли добудиться Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае вынесли приговор 43-летнему инвалиду, который убил гостя, не желавшего уходить. Потерпевший приехал, чтобы психотерапевт поставил ему укол, но задержался. Подробности истории рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

В апреле 2022 года Михаил поехал в райцентр, чтобы посетить своего психиатра: он стоял на учете как больной шизофренией. Дома его ждало большое хозяйство, но после укола он по телефону сообщил матери, что задержится на несколько дней. Где ночевал, что делал - доподлинно неизвестно. Перед отъездом он зашел к старым знакомым, с которой когда-то работал на шабашках.

- Аслан со Светланой только что пришли с работ в поле и решили немного выпить. Гостя тоже впустили за стол, компания болтала и никаких конфликтных ситуаций не было. Светлане захотелось отдыхать, и уже наедине мужчины стали словесно мериться силами. Михаил утверждал, что сильнее, Аслан это отрицал. От шума Светлана проснулась и попросила мужчин закругляться. И тогда Аслан повел Михаила к выходу, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Михаил протестовал, говорил, что никуда не уйдет, и требовал продолжения банкета. Силой хозяин квартиры довел упрямого гостя к порогу, но дальше никак. Тогда мужчина вернулся на кухню за ножом и пошел говорить с гостем по-другому. Первый удар пришелся по лицу потерпевшего, два других - по груди и спине.

Фото следственных действий: СУ СКР по СК

Аслан вытолкал ослабшего Михаила, закрыл дверь и пошел спать. А гость спустился на первый этаж, оставляя за собой алые следы, и умер около двери. Жильцы, нашедшие тело, говорили, что оно было все в крови. При задержании полицейские долго будили Аслана - хотя выпила компания немного. Уже к полуночи он написал явку с повинной и показал следователям, как убивал Михаила.

- Против Аслана говорило многое: соседи и сожительница характеризуют плохо ("пил, бил, непонятно жил"), незадолго до инцидента получил судимость за убийство собаки. Но спасало его то, что он сотрудничал со следствием и признан инвалидом. И еще то, что поведение потерпевшего посчитали противоправным, - объяснил собеседник издания.

Районный суд приговорил Аслана к девяти годам в колонии строгого режима, решение уже вступило в силу.

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