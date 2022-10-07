Заживо сжег, придавив диваном: житель Ставрополья ответил за жестокое убийство знакомых

Обвиняемый распугал всех посторонних, чтобы закончить свое преступление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Ставрополья получил срок за двойное убийство, совершенное с особой жестокостью. Краевой суд признал 30-летнего мужчину виновным и дал ему суровое наказание, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Утром 13 мая 2021 года в поселке Железноводском (Предгорный район) Дмитрий объявил у себя общий сбор друзей, чтобы немного повеселиться. Они привели своих знакомых, среди которых был Сергей, друживший с несколькими людьми из компании. Пришелец начал спорить с хозяином дома, заругался матом, перешел на личности. За что Дмитрий двоечкой в голову уложил его.

- От ударов Сергей потерял сознание, захрипел, изо рта полилась кровь. К разгневанному Дмитрию подбежал Иван, который хотел того успокоить и помочь пострадавшему. А злоумышленник и его ударил два раза в голову, тот тоже отключился, - рассказывал осведомленный источник "КП-Ставрополь".

На ситуацию обратили внимание другие мужчины. Дмитрий проверил пульс у своих оппонентов - он еще прощупывался. Но чтобы напугать и разогнать свидетелей преступления, ставрополец соврал, что оба мертвы. И это сработало.

Дмитрий выволок пострадавших на задний двор, свалил их в кострище и поджег. А чтобы те не выбежали и трезвые соседи не раскрыли его намерения - придавил тела диваном. Через пять часов, когда трупы почти полностью сгорели, Дмитрий ушел гулять.

Фото с места преступления: СУ СКР по СК

Судмедэкспертиза не показала, от чего умерли мужчины, но подтвердила догадки следователей - до поджога потерпевшие были еще живы. На это указывает повышенное содержание карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина с угарным газом - Прим.) в крови. Характер некоторых травм на теле говорит о том, что Дмитрий добивал своих жертв тупым предметом.

Собеседники "КП-Ставрополь" рассказывали, что у Дмитрия была судимость за причинение среднего вреда здоровью и угрозу убийством. Вместе с приятелем мужчина проучил знакомых за телефонный розыгрыш: они позвонили с неизвестного номера, представившись полицейскими. Ставропольцы избили пранкера, говорившего от имени сотрудника ОВД, и ножом пригрозили человеку, чей телефон взяли для хохмы. Железноводский городской суд дал злоумышленникам условный срок.

Прокуратура сообщила, что Дмитрия признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. Краевой суд приговорил его к 18 годам и трем месяцам в колонии строгого режима.

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