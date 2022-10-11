Просто волшебник: житель Дагестана готовит плов для мобилизованных ребят

Газимагомед Газимагомедов готовит по 700 порций плова. Фото: администрация Кизляра.

В Дагестане бизнесмен устраивает для мобилизованных ребят настоящий пир перед отправкой на защиту Родины. Предприниматель Газимагомед Газимагомедов спозаранку приезжает к военкомату в Кизляре и разворачивает свою полевую кухню. В пять утра на аллее у военкомата он разводит костер в специальной печке, достает казан на 700 порций плова, самовар на 70 литров, изготовленные под заказ, расставляет столы и начинает творить, как говорят местные, настоящее волшебство. Мясо, индийский рис, нут, лук, морковь, перец - все составляющее блюда предприниматель закупает на собственные средства. Впрочем как и другие продукты, которыми он угощает будущих участников специальной операции.

К появлению у военкомата первых призванных в рамках частичной мобилизации ребят у бизнесмена-повара уже все готово: на столах - сладости, выпечка, соки, чай, кофе, а в казане вкуснейший рассыпчатый плов, аромат которого слышен издалека.

Кстати, кулинарные способности бизнесмена известны и военнослужащим в Бердянске. Именно там он в рамках гуманитарной помощи впервые приготовил четыре тысячи порций плова в своем фирменном казане.

Родные, сопровождающие мобилизованных ребят, искренне удивляются и радуются добрым делам Газимагомедова.

- Сегодня плов кажется намного вкуснее, может потому что утром не завтракала. Вот уже который день Газимагомед как волшебник кормит здесь сотни людей. Причем, сам готовит, обслуживает и убирает. Удивлению нет предела. Особенно была поражена, когда один его друг рассказал о его благотворительной деятельности, - передает слова местной жительницы Мальвины Расуловой пресс-служба администрации Кизляра.

По словам кизлярцев, своими славными делами и благотворительностью бизнесмен Газимагомедов известен с 2010 года. Он активно принимает участие в строительстве мечетей, помогает больным и бедным, омывает тела усопших бездомных - всего не перечесть.

- Разве мы можем сомневаться в победе, когда видим таких как он и тех, кто добровольно приходит к нам в военкомат и неделями добиваются, чтобы их отправили. Вот и не верь после этого в чудеса, в дух, взаимопомощь и патриотизм нашего народа, - говорит женщина.

Сам бизнесмен признается, что готовит плов, чтобы хоть немного порадовать мобилизованных земляков. Вместе с пловом Газимагомед дарит ребятам хорошее настроение, частичку своего тепла и, несомненно, веру в победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ставрополь отправил помощь мобилизованным в пункт боевой подготовки в Крыму

Бойцы получили одежду, воду, еду и спальные принадлежности (подробнее).