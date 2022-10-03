Ставрополь отправил помощь мобилизованным в пункт боевой подготовки в Крыму

Из города Ставрополя мобилизованным бойцам в пункт боевой подготовки в республике Крым отправили помощь в виде необходимого снаряжения: воды, еды, спальные принадлежности. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщила пресс-служба администрации города Ставрополя.

— Родным будут помогать и поддерживать в таких вопросах, как определение детей в детские сады, трудоустройство, оказание помощи в решении бытовых проблем, – пишет ведомство.

Также напомним, что семьи мобилизованных ставропольцев взяли под патронаж. Им оказывается помощь самых различных планов – от трудоустройства до материальной помощи. Двоих детей уже устроили в детский сад, а одного перевели в сад рядом с домом.

Еще два неправомерно призванных ставропольца возвращаются домой после того, как стало известно об ошибке во время призыва. Глава региона вновь напомним структурам, что частичная мобилизация должна проходить согласно указу президента.