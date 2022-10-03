Два неправомерно мобилизованных ставропольца едут домой

На Ставрополье продолжают следить за правомерностью призыва мужчин в рамках частичной мобилизации. Тех, кто был призван правомерно, отправляют на учения – сейчас даже появилось первое видео с учений. Там бойцы благодарят земляков за поддержку и обещают, что не подведут.

А тех, кого призвали неправомерно, отправляют обратно. Так же, как и двоих ставропольцев, которые уже едут домой. Об этом заявили на проведенной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым планерке. Глава региона в своих соцсетях часто обращает внимание на то, что частичная мобилизация должна проходить в соответствии с указом президента.

Также губернатор рассказал о пяти уровнях работы с призванными бойцами, заявив, что даже на этом поддержка солдат не закончится и будет продолжаться. Также он сообщил, что каждый случай призыва надо рассматривать индивидуально. Эти слова подтверждаются возвратом неправомерно призванных ставропольцев.