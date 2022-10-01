Семьи мобилизованных ставропольцев взяли под патронаж

В Ставрополе взяли под патронаж семьи военнослужащих, которые согласно указу о частичной мобилизации отправились на боевое слаживание перед участием в специальной военной операции на Украине.

В администрации города комментируют, что связываясь с родными мобилизованных ставропольцев, они содействуют в трудоустройстве, оказании медицинской помощи, решении бытовых проблем и определении детей в дошкольные учреждения. Двоих - уже устроили в детский сад, еще одного ребенка перевели в садик рядом с домом.

- Еще двое детей взяты на контроль до достижения ими необходимого возраста, - добавили в ведомстве. Ранее мы писали о том, что мобилизованные жители Пятигорска проходят боевую подготовку в воинской части в Карачаево-Черкесии. А также о проблеме с приобретением военной экипировки в Ставрополе - завышении цен и дефиците, которая в настоящее время решается.