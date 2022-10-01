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Общество1 октября 2022 7:55

Мобилизованные жители Пятигорска проходят боевое слаживание в Карачаево-Черкесии

Их навестил глава города-курорта
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: Дмитрий Ворошилов

Фото: Дмитрий Ворошилов

Мужчины, попавшие под частичную мобилизацию в Пятигорске, в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинской части Карачаево-Черкесии. Боевое слаживание - это комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения.

Бойцов навестил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов вместе с военкомом Пятигорска Валерием Гусоевым.

- Пятигорчане вместе, условия в части отличные, - рассказывает Ворошилов. - Передали ребятам нужные и полезные вещи: зимнюю форму, термобелье, карематы, спальники, продуктовые наборы и другие нужные и полезные вещи. Появилась задача дополнительно найти и собрать необходимое снаряжение для ребят.

Ранее мы писали, что из-за возникшего в Ставрополе дефицита берц и других товаров в специализированных магазинах с экипировкой в настоящий момент оперативно решается вопрос о новых поставках.