Мобилизованные жители Пятигорска проходят боевое слаживание в Карачаево-Черкесии

Фото: Дмитрий Ворошилов

Мужчины, попавшие под частичную мобилизацию в Пятигорске, в настоящий момент проходят боевое слаживание в воинской части Карачаево-Черкесии. Боевое слаживание - это комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военнослужащих согласованным действиям в составе своего подразделения.

Бойцов навестил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов вместе с военкомом Пятигорска Валерием Гусоевым.

- Пятигорчане вместе, условия в части отличные, - рассказывает Ворошилов. - Передали ребятам нужные и полезные вещи: зимнюю форму, термобелье, карематы, спальники, продуктовые наборы и другие нужные и полезные вещи. Появилась задача дополнительно найти и собрать необходимое снаряжение для ребят.

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