7,5 лет условно: на Ставрополье чиновнику вынесли удивительный приговор за коррупцию

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

В Ставропольском крае осудили двух высокопоставленных полицейских и районного чиновника, обвиняемых в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Фигуранты дела - бывший заместитель начальника по охране общественного порядка ОМВД России по Новоалександровскому округу, подполковник полиции Евгений Каландия, экс-начальник ОЭБиПК окружной полиции, майор Андрей Соломатин и бывший глава Новоалександровска Игорь Картишко - вступили в сговор. У подрядчика, который строил парк и реконструировал стадион, возникли проблемы с законом. Правоохранители проверяли, куда шли бюджетные деньги, и нашли нарушения.

В период с сентября по октябрь 2020 года предприниматель передал полицейским взятки в полтора и два миллиона рублей. За эти деньги полицейские не стали привлекать коммерсанта к ответственности за хищение. Посредником выступил Игорь Картишко, возглавлявший городскую администрацию с 2012 года.

Фото обвиняемых: УФСБ по Ставропольскому краю

В сентябре 2021 года оперативники УФСБ по Ставрополью узнали об этом и задержали всех фигурантов дела. Краевое СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" против полицейских и по статье "Посредничество во взяточничестве" - против чиновника.

Фото: СУ СКР по СК

В начале 2023 года суд признал всех фигурантов дела виновными.

- В судебном заседании бывший заместитель главы округа – начальник территориального отдела администрации вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме. Сотрудники полиции вину не признали, однако государственным обвинителем представлены суду неоспоримые доказательства, подтверждающие вину подсудимых в полном объеме, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Экс-полицейским дали по 8,5 лет в колонии строгого режима и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет, также их оштрафовали на 4,5 млн рублей каждого. А бывшего чиновника Игоря Картишко приговорили к 7,5 годам условно, штрафу в 2,5 млн рублей и запретили ему работать в органах власти в течение двух лет. Такой мягкий приговор он получил за признание вины.