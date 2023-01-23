На Кавказе ФСБ задержала агента спецслужб Украины, готовившего теракт

Задержанный уже дает признательные показания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из регионов Северо-Кавказского федерального округа задержали россиянина, который работал на спецслужбы Украины. Мужчина готовил теракт, сообщает ФСБ России.

Агента украинских спецслужб задержали около его дома. При обыске у него были найдены и изъяты готовые к применению средства террора. Известно также, что задержанный уже дает признательные показания.

- Я был агентом украинских спецслужб, позывной у меня был "Алехандро". По их заданию я должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю, - говорит задержанный на кадрах оперативной съемки.

Ранее УФСБ по Северной Осетии сообщало о задержании шпиона, который работал в пользу спецслужб Украины. Мужчину поймали при пересечении границы России с Грузией. При осмотре его телефона правоохранители нашли переписку в Telegram, в которой задержанный присылал собеседнику сведения о местоположении военной техники вооруженных сил России, в том числе - фото- и видеоматериалы.

По этому факту следствие уже возбудило уголовное дело по статье "Шпионаж" (276 УК РФ). Подозреваемому грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.