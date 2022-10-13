Вернуть зрение - вернуть целый мир

Галина Юрьевна Болтян. Фото: 3z.ru

Заведующая отделением микрохирургии клиники 3Z в Ессентуках, офтальмохирург, врач высшей категории Галина Юрьевна Болтян 28 лет в профессии, о которой она мечтала с ранних лет.

Когда в 10 классе пришло время выбирать, куда поступать, юная Галина даже не сомневалась - в медицинский институт, чтобы продолжить врачебную династию и быть максимально полезной каждый день.

Все детство она наблюдала за мамой, которая работала офтальмологом, слушала истории о счастливых пациентах, которых лечила мама. Дочь видела, насколько тяжелый физически и эмоционально это труд, но и знала его ценность. Ей казалось, что нет ничего важнее, чем возвращать здоровье людям, а вернуть зрение означало вернуть им целый мир.

Выбирая направление после окончания основного этапа обучения, было принято твердое решение связать свою жизнь с офтальмологией. Галина Юрьевна, врач-офтальмолог с многолетним стажем (на ее счету - более 20 тысяч успешных операций!), ни разу об этом не пожалела, и детские рассуждения о важности зрения превратились в дело всей жизни. Это то, чем она хотела заниматься, занимается сейчас и будет заниматься.

Для Галины Юрьевны счастье - видеть результат своей работы каждый день и слышать удивленно-восторженные слова пациентов после операции: «Ой, я Вас вижу. Я все вижу!». Она уверена, что хорошее зрение - это не только про «видеть», это про новые возможности и новое качество жизни.

Вот только один из показательных примеров из практики Галины Болтян. Несколько лет назад в клинику 3Z обратился пациент со значительным снижением зрения. Ранее ему была проведена операция кросслинкинг (проводится при заболевании кератоконус). При осмотре была выявлена катаракта. Нужно было менять хрусталик. Из-за неровностей роговицы, которые свойственны пациентам с кератоконусом, подобрать и рассчитать искусственный хрусталик без специфического оборудования крайне сложно.

Любое хирургическое вмешательство требует анализа и плана действий, потому что к каждому пациенту требуется индивидуальный подход. А у сложных пациентов бывают ситуации, когда нужно коллегиально выбирать план лечения и добиваться результата с помощью нескольких манипуляций. Было принято решение все-таки удалить катаракту с заменой на искусственный хрусталик.

Спустя какое-то время пациент снова пришел на прием. Зрение было относительно хорошим, однако пациента смущал «плюс» и необходимость надевать очки. Тогда его стали готовить к имплантации дополнительной линзы после подготовки у лазерного хирурга. К этому моменту в клинике 3Z был приобретен оптический когерентный биометр последнего поколения, который позволил максимально точно рассчитать дополнительную линзу.

После проведения всех процедур пациент получил 60% зрения без коррекции, что в его случае максимально возможный вариант. Даже в тяжелых случаях можно найти выход и легче искать его сообща. А еще, прогресс не стоит на месте и сейчас для расчета ИОЛ сложных глаз мы применяем специальные формулы и имеем возможность ставить дополнительные ИОЛ, индивидуально изготовленные под пациента.

- Скорость развития медицины увеличивается в геометрической прогрессии, позволяя решать все более сложные задачи, минимизируя риски осложнений и реабилитационный период. Хирургия переходит на этап микроинвазивных процедур. Офтальмология - одна из сложнейших отраслей медицины, так как глаз - крайне хрупкий орган. Появление и главное - быстрое внедрение и широкое распространение нового диагностического и хирургического оборудования позволяют найти новые решения в сложных клинических случаях. Возможность использовать новейшие методики мотивируют молодых и не только специалистов развиваться, учиться новому в профессии. Все это, безусловно, влияет на качество работы, на результат, - подчеркивает Галина Юрьевна Болтян.

Несмотря на полную отдачу своему делу, у Галины Юрьевны остается время и на свои увлечения. Наверное, именно профессия врача повлияла на них. Стремление заботиться и помогать нашло свое отражение в любви к животным. Дома у доктора живут кошка и собака. Галина Юрьевна старается создать для них максимально комфортные условия, занимается с ними, воспитывает. Считает, что содержание животных - это не только получение удовольствия от их безусловной любви, но и большая ответственность.

Однако главным своим увлечением Галина Юрьевна считает рыбалку. После напряженной рабочей недели хочется остановить время, посмотреть вокруг. Ей очень нравится даже не столько процесс ловли рыбы, сколько единение с природой: свежий воздух, тихая гладь воды, пение птиц, шелест листьев и даже кваканье лягушек наполняют созидательной энергией, которая просто необходима врачу.

Кстати, Клиника 3Z в Ессентуках участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

ДОСЬЕ «КП»

Галина Юрьевна БОЛТЯН

Образование

Высшее:

1992 год - Полтавский стоматологический медицинский институт;

1992-1995 годы - Интернатура по офтальмологии в Донецком медицинском университете.

Повышение квалификации:

2015 год - по программе «Офтальмология» в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» МЗРФ;

с 2009 года участник международных и всероссийских конференций: 2010 и 2017 годах - участник офтальмологического конгресса Белые ночи в Санкт-Петербурге; межрегиональной северо-кавказской научно-практической конференции в Пятигорске, клуба офтальмологов, организатором которого является ООО «Три-З».

Достижения:

- 5 научных статей и 1 запатентованное рационализаторское предложение;

- 4 года работы в Ливии в компании Oil Clinic в качестве офтальмохирурга, приглашенного для внедрения нового способа лечения катаракты (факоэмульсификации);

- в 2012 году стала членом Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов.

КОНТАКТЫ

Клиника 3Z

Ессентуки, улица Кисловодская, 90

Телефон: 8-800-511-84-61

Сайт: https://3z.ru/

ООО «Три-З». Лицензия №ЛО41-00110-26/00589165 от 03.02.2022 года.

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