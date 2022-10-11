Врачи роддома в Дагестане сожгли младенцу ноги

Сильнейшие ожоги малыш получил из-за протекающей грелки. Фото: Олег ЗОЛОТО

История вопиющей жестокости вскрылась в Дагестане. В июле 2022 года в родильном отделении Дербентской ЦГБ у местной жительницы родился мальчик. У женщины были тяжелые роды и после рождения ребенку требовалась срочная реабилитация из-за проблем со здоровьем. Мальчика сразу же перевели в реанимацию.

В отделении реанимации врачи приложили к нижним конечностям ребенка резиновую грелку с очень горячей водой. Как стало известно позже, в грелке была трещина, именно из нее капала вода. Из-за высокой температуры воды у малыша появились ожоги на ягодицах.

Через две недели было принято решение перевести мальчика в Детскую РКБ в Махачкале. Родители новорожденного испытали настоящий шок, когда увидели на теле мальчика жуткие ожоги. Врачи больницы подтвердили наличие ожогов, они также диагностировали некрозы и пролежни третьей стадии. Но внимательно изучив выписку из истории болезни медики не обнаружили никакой информации о наличии у ребенка пролежней и некроза.

После инцидента в роддоме в СУ СКР по республике Дагестан была организована проверка всех обстоятельств причинения вреда здоровью новорожденного.

Родители новорожденного обнаружили на его теле раны в виде ожогов и обратились в органы. Фото: СУ СКР по республике Дагестан.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

Родители новорожденного также обратились в Прокуратуру республики Дагестан с жалобой.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ, - пояснили в Прокуратуре города Дербента.

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