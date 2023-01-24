Россиянки взяли в аренду чужих двойняшек. Теперь им грозит срок

Две жительницы Карачаево-Черкесской республики принесли в пенсионный фонд свидетельство о рождении на чужих детей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Карачаево-Черкесии полицейские задержали двух жительниц республики, подозреваемых в попытке незаконного получения материнского капитала. Девушки решили обогатиться непростым способом - притворились будто бы одна из них родила девочек-двойняшек.

По версии полиции, летом 2021 года две знакомых сговорились позвать к одной из них гостей. Дома одна из подозреваемых, под руководством другой мошенницы, познакомила приглашенных с двумя девочками-близняшкам. По словам местной жительницы, она чудесным образом родила их в домашних условиях. Однако изначально дети были не ее.

Знакомые, которые не знали о преступном плане девушек и были введены в заблуждение, выступили в загсе в качестве свидетелей, подтвердивших появления на свет двойни.

- На основании этого аферистка получила свидетельство о рождении на чужих детей. Впоследствии подельницы предоставили необходимые документы в пенсионный фонд и получили сертификат на семейный капитал, - сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Дальше девушки попытались обналичить средства с материнского сертификата. Однако не смогли этого сделать, так как были рассекречены сотрудниками полиции.

В отношении двух жительниц республики Следственным отделом ОМВД России по Усть-Джегутинскому было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159.2 УК РФ - «приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «мошенничество при получении выплат».

По мере расследования этого уголовного дела, следователи выяснили, что в начале 2022 года псевдомать, не без помощи своей сообщницы, уже провернула подобную аферу и оформила на несуществующих малышей детские пособия. Тогда предприимчивым девушкам удалось обналичить почти 250 тысяч рублей, которые они успешно поделили между собой.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что сейчас обе подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, в настоящее время все еще ведется следствие.

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