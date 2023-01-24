Чтобы памятник прослужил долго, а дизайн не разочаровал, перед заказом важно учесть ряд моментов. Фото: vechnost26.com
После смерти человека родные и близкие часто приходят на место его упокоения, в тишине говорят с ушедшим и погружаются в воспоминания, вглядываясь в его фотографию, которая затем становится портретом на памятнике. Чтобы он прослужил максимально долго, а мастера точно воплотили ваши пожелания к дизайну, перед заказом важно учесть ряд моментов.
«КП»-Северный Кавказ» рассказывает, как выбрать памятник на могилу в Ставрополе и публикует список ведущих мастерских города, оказывающих услуги по изготовлению и установке надгробий.
Прежде чем обратиться к специалистам, заранее продумайте следующие моменты.
1. Какую сумму вы можете потратить
Цена памятника складывается из затрат на работу с камнем (распил, придание формы, шлифовка, полировка), гравировку, доставку и установку (хотя кто-то выбирает самовывоз).
За большими мемориалами сложнее ухаживать
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Значительную часть стоимости, конечно, составляет сам материал для изготовления надгробия. Основных - три:
Самым экономным вариантом (цены начинаются от 3000 - 4000 рублей) является бетон, в который добавляют каменную крошку. Можно окрасить в технике патинирования, имитирующей бронзу. Главный минус бетонных памятников - короткий срок службы. Бетон - пористый материал. Он быстро впитывает влагу, из-за чего трескается и разрушается без возможности восстановления.
Такой вариант подойдет тем, у кого сильно ограничен бюджет, либо же тем, кто в ближайшие несколько лет собирается поменять памятник - например, хочет за это время скопить денег на более дорогое надгробие. Другая распространенная ситуация - пожилые супруги просят похоронить их вместе. Можно поставить простой памятник для одного человека, а когда в мир иной отойдет его супруг или супруга - установить хороший двойной памятник.
Этот материал, в целом, практичен и долговечен, относится к средней ценовой категории (от 10 000 рублей), может иметь самые разные оттенки. Важно понимать ряд особенностей мрамора. Он более хрупкий, чем гранит, зато за счет своей мягкости - более простой в обработке. Из него получаются изящные статуи и сложные барельефы.
Для утонченных скульптур лучше всего подойдет мрамор
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Еще один плюс мрамора, одновременно являющийся и минусом, - возможность сделать фигуру светлого цвета. Белоснежный ангел, конечно, смотрится трогательно и эффектно. Но на таких памятниках со временем появляются пятна и потеки. Убрать их очень сложно, за поверхностью нужно тщательно следить, регулярно чистить, покрывать защитными составами.
Данный натуральный камень отличает высокая устойчивость (но и цена соответствующая - от 20 тысяч рублей). Он способен простоять в первозданном виде сотни лет, ему не страшны капризы природы, механически повредить его сложно.
Мастерские предлагают как однотонные гранитные памятники, так и комбинированные с разными сочетаниями черного, серого, красного, коричневого и зеленого цветов. Гранит сложнее в обработке, ему отдают предпочтение при изготовлении памятников более стандартных форм и обелисков.
2. Кто и как часто сможет ухаживать за могилой
Например, пожилым людям трудно убирать большой мемориальный комплекс. А если семья усопшего живет далеко, то будет сложно следить за состоянием памятника из более дешевых материалов и своевременно устранять проблемы - пятна, сколы, трещины и т. п.
3. Дизайн
Решите, вы хотите классический памятник или оригинальный, отражающий специфику работы человека, его увлечения.
Чем сложнее дизайн, тем дольше памятник будут изготавливать
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Уточните в мастерской, берутся ли они за проекты по индивидуальному дизайну, сколько времени займет изготовление памятника - обычно на такую работу уходит в 3 - 4 раза больше времени.
Мастерская «Вечность» в Ставрополе
Адрес: улица Индустриальная, 31.
Телефон: (8652) 63-57-33, 8-991-112-16-65 (мессенджеры).
Время работы: понедельник - воскресенье с 9:00 до 18:00.
Сайт: vechnost26.com, ВКонтакте: vk.com/pamyatniki_stavropol
Мастерская «Вечность» в Ставрополе более чем за 15 лет существования зарекомендовала себя как надежная и внимательно относящаяся к клиентам компания - на все виды услуг заказчикам предоставляется гарантия, выезд и замер осуществляются бесплатно, а размеры скидок доходят до 30%, несмотря на и без того выгодные цены благодаря прямым контактам с поставщиками и закупкам качественных материалов по отпускным ценам производителя.
Портреты и рисунки в мастерской «Вечность» - только ручная работа
Специалисты мастерской «Вечность» в Ставрополе не только изготавливают памятники (портреты и рисунки наносятся исключительно вручную), столы, лавки и кованные изделия, но и заливают фундаменты, облагораживают могилы (бордюры, плитка, брусчатка). Монтаж и демонтаж надгробий компания осуществляет на всей территории Ставропольского края.
Также мастерская «Вечность» в Ставрополе принимает заказы (в том числе из других регионов) на изготовление скульптур, бюстов и постаментов для них.
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