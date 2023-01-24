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Общество24 января 2023 15:09

Заказываете памятник? Вот что нельзя делать ни в коем случае!

Памятники на могилу в Ставрополе - «КП» рассказывает, как выбрать и где заказать
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
Чтобы памятник прослужил долго, а дизайн не разочаровал, перед заказом важно учесть ряд моментов. Фото: vechnost26.com

Чтобы памятник прослужил долго, а дизайн не разочаровал, перед заказом важно учесть ряд моментов. Фото: vechnost26.com

После смерти человека родные и близкие часто приходят на место его упокоения, в тишине говорят с ушедшим и погружаются в воспоминания, вглядываясь в его фотографию, которая затем становится портретом на памятнике. Чтобы он прослужил максимально долго, а мастера точно воплотили ваши пожелания к дизайну, перед заказом важно учесть ряд моментов.

«КП»-Северный Кавказ» рассказывает, как выбрать памятник на могилу в Ставрополе и публикует список ведущих мастерских города, оказывающих услуги по изготовлению и установке надгробий.

Памятники на могилу в Ставрополе: как выбрать, цена

Прежде чем обратиться к специалистам, заранее продумайте следующие моменты.

1. Какую сумму вы можете потратить

Цена памятника складывается из затрат на работу с камнем (распил, придание формы, шлифовка, полировка), гравировку, доставку и установку (хотя кто-то выбирает самовывоз).

За большими мемориалами сложнее ухаживать

За большими мемориалами сложнее ухаживать

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Значительную часть стоимости, конечно, составляет сам материал для изготовления надгробия. Основных - три:

Дешевые памятники в Ставрополе

Самым экономным вариантом (цены начинаются от 3000 - 4000 рублей) является бетон, в который добавляют каменную крошку. Можно окрасить в технике патинирования, имитирующей бронзу. Главный минус бетонных памятников - короткий срок службы. Бетон - пористый материал. Он быстро впитывает влагу, из-за чего трескается и разрушается без возможности восстановления.

Такой вариант подойдет тем, у кого сильно ограничен бюджет, либо же тем, кто в ближайшие несколько лет собирается поменять памятник - например, хочет за это время скопить денег на более дорогое надгробие. Другая распространенная ситуация - пожилые супруги просят похоронить их вместе. Можно поставить простой памятник для одного человека, а когда в мир иной отойдет его супруг или супруга - установить хороший двойной памятник.

Мраморный памятник на могилу в Ставрополе

Этот материал, в целом, практичен и долговечен, относится к средней ценовой категории (от 10 000 рублей), может иметь самые разные оттенки. Важно понимать ряд особенностей мрамора. Он более хрупкий, чем гранит, зато за счет своей мягкости - более простой в обработке. Из него получаются изящные статуи и сложные барельефы.

Для утонченных скульптур лучше всего подойдет мрамор

Для утонченных скульптур лучше всего подойдет мрамор

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Еще один плюс мрамора, одновременно являющийся и минусом, - возможность сделать фигуру светлого цвета. Белоснежный ангел, конечно, смотрится трогательно и эффектно. Но на таких памятниках со временем появляются пятна и потеки. Убрать их очень сложно, за поверхностью нужно тщательно следить, регулярно чистить, покрывать защитными составами.

Памятники из гранита в Ставрополе

Данный натуральный камень отличает высокая устойчивость (но и цена соответствующая - от 20 тысяч рублей). Он способен простоять в первозданном виде сотни лет, ему не страшны капризы природы, механически повредить его сложно.

Мастерские предлагают как однотонные гранитные памятники, так и комбинированные с разными сочетаниями черного, серого, красного, коричневого и зеленого цветов. Гранит сложнее в обработке, ему отдают предпочтение при изготовлении памятников более стандартных форм и обелисков.

2. Кто и как часто сможет ухаживать за могилой

Например, пожилым людям трудно убирать большой мемориальный комплекс. А если семья усопшего живет далеко, то будет сложно следить за состоянием памятника из более дешевых материалов и своевременно устранять проблемы - пятна, сколы, трещины и т. п.

3. Дизайн

Решите, вы хотите классический памятник или оригинальный, отражающий специфику работы человека, его увлечения.

Чем сложнее дизайн, тем дольше памятник будут изготавливать

Чем сложнее дизайн, тем дольше памятник будут изготавливать

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уточните в мастерской, берутся ли они за проекты по индивидуальному дизайну, сколько времени займет изготовление памятника - обычно на такую работу уходит в 3 - 4 раза больше времени.

Изготовление памятников в Ставрополе

Мастерская «Вечность» в Ставрополе

Адрес: улица Индустриальная, 31.

Телефон: (8652) 63-57-33, 8-991-112-16-65 (мессенджеры).

Время работы: понедельник - воскресенье с 9:00 до 18:00.

Сайт: vechnost26.com, ВКонтакте: vk.com/pamyatniki_stavropol

Мастерская «Вечность» в Ставрополе более чем за 15 лет существования зарекомендовала себя как надежная и внимательно относящаяся к клиентам компания - на все виды услуг заказчикам предоставляется гарантия, выезд и замер осуществляются бесплатно, а размеры скидок доходят до 30%, несмотря на и без того выгодные цены благодаря прямым контактам с поставщиками и закупкам качественных материалов по отпускным ценам производителя.

Портреты и рисунки в мастерской «Вечность» - только ручная работа

Портреты и рисунки в мастерской «Вечность» - только ручная работа

Специалисты мастерской «Вечность» в Ставрополе не только изготавливают памятники (портреты и рисунки наносятся исключительно вручную), столы, лавки и кованные изделия, но и заливают фундаменты, облагораживают могилы (бордюры, плитка, брусчатка). Монтаж и демонтаж надгробий компания осуществляет на всей территории Ставропольского края.

Также мастерская «Вечность» в Ставрополе принимает заказы (в том числе из других регионов) на изготовление скульптур, бюстов и постаментов для них.

«Грааль-Гранит»

Адрес: 4-я Промышленная улица, 1а

Телефон: 8-928-308-96-75.

«Гранитная мастерская»

Адрес: ул. Коломийцева, 16.

Телефон: 63-00-63, 8-962-453-00-63.

«Мавзолей»

Адреса: 2-й Юго-Западный проезд, 8-988-099-66-88,

улица Буйнакского, 2/3, 8-928-321-27-27.

«Мир гранита»

Адрес: улица Калина Красная, 155.

Телефон: 8-918-800-57-58.

«Монолит»

Адрес: улица Пирогова, 44.

Телефон: 8-961-447-16-08.

«Монумент»

Адрес: улица Коломийцева, 35.

Телефон: 8-800-700-70-61 (бесплатно по России).

«Небо»

Адрес: Кулакова, д. 11/1.

Телефон: 23-87-45, 8-918-753-50-50.

«Служба памяти»

Адрес: ул. Коломийцева, 12.

Телефон: 8-918-750-86-18, 8-903- 409-63-35.

«Ставгранит»

Адрес: улица Рогожникова, 13.

Телефон: 8-928-324-64-90.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ