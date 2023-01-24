Поломал пациента: мануалист со Ставрополья ответит перед судом за неудачный массаж

Мануалиста потерпевшему посоветовали знакомые Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае предъявили обвинение 51-летнему массажисту, который причинил увечья своему клиенту на сеансе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

48-летний потерпевший часто жаловался на боли в спине и сетовал, что обыкновенные упражнения (к примеру, парные наклоны) никак не помогают. Приятели посоветовали недорогого и профессионального мануалиста. За один сеанс, который обошелся в полторы тысячи рублей, ему обещали заметный результат.

В августе 2021 года пациент пошел на прием к специалисту в частном кабинете в Михайловске. В середине сеанса массажист применил избыточную силу, из-за чего его клиент сильно пострадал. Экспертиза показала, что потерпевшему был причинен вред средней тяжести.

СУ СКР по Ставрополью также отмечает, что мануалист нарушил порядок процедуры. Перед тем, как взяться за нового пациента, он должен был получить от него результаты обследования МРТ, но этого не сделал.

– 51-летний житель Шпаковского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя" (первая часть 238 статьи УК РФ). Уголовное дело направлено прокурором в Шпаковский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

СПРАВКА "КП"

Мануальный массаж - разновидность лечения заболеваний опорно-двигательной системы, причисляемая к альтернативной, нетрадиционной медицине. Суть процедуры в том, чтобы силовыми рывками воздействовать на проблемные очаги. Как правило, для этого мануалисты бьют по критическим местам пациента или резко давят на них. С января 2023 года действует особый порядок проведения мануального массажа.