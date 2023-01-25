Как дожить до 100 лет: спросили у долгожителей Кавказа

Долгожительница Евдокия Мальцева из Кисловодска даже в 101 год может согнуться и достать до пола. Фото: личный архив героя публикации.

По данным Росстата за 2021, дольше всего в России живут на Кавказе: в Ингушетии в среднем 80 лет, в Дагестане - 76, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне — 73. «Комсомолка» поговорила с самыми пожилыми жителями округа и узнала у них секреты долголетия.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Жительница Кисловодска Евдокия Мальцева родилась 14 марта 1922 года в небольшом селе Бураново Алтайского края, работала санитаркой во время Великой Отечественной войны, а после вместе с мужем воспитывала дочь Светлану. В пожилом возрасте перенесла онкологию, перелом шейки бедра, коронавирус, но, несмотря на это, остается дееспособной и в свои 100 лет.

- У нас в семье много долгожителей, но наследственность - не главное. Правильный образ жизни - прежде всего! - уверена дочь Евдокии Светлана. - Зарядка, гимнастика, мама и сама ее каждый день делает, и от меня требует. Еще мама правильно питается - фруктами, овощами, нежирной пищей, крупами без масла, из мяса - только птицей.

Сама Евдокия утверждает, что главный секрет долгой жизни - любимое занятие. Уже много лет женщина вышивает иконы и картины бисером. Без хобби женщина не может. К своему столетию она подарила гостям и ученикам почти 300 картин.

К своему столетию она подарила своим гостям и ученикам почти 300 картин. Фото: личный архив героя публикации.

- Когда ты занят делом, жизнь дарит тебе саму жизнь, - считает кисловодчанка.

Когда ты занят делом, жизнь дарит тебе саму жизнь, - делится секретом долголетия кисловодчанка. Фото: личный архив героя публикации.

ХОРОШАЯ ГЕНЕТИКА

Любови Баварской — 100 лет. Она участница Великой Отечественной войны, во время которой в составе 343-й стрелковой дивизии эвакуировала раненых, часто — под бомбежкой, а затем и прятала тяжелораненых бойцов в оккупированных фашистами Ессентуках. После войны вышла замуж, но неудачно, а вот со вторым мужем прожила 30 лет и воспитала сына.

До конца войны Любовь Баварская служила медсестрой в госпитале, а медицине отдала ровно сорок лет. Фото: телеграм-канал главы города Ессентуки Александра Некристова

- Вся жизнь прошла в труде. Голодное детство и годы войны приучили к рациональному потреблению пищи, - вспоминает Любовь Баварская. - На завтрак чаще ем каши, на обед - суп, фрукты и овощи, но люблю и красной икрой себя побаловать. Никогда не курила и не пью алкоголь. А еще люблю чистоту и много убираю в доме.

В роду Баварских все по женской линии - долгожители. Бабушка Любови Петровны дожила до 102 лет, родная тетя - до 100, а другая тетя - до 96.

УПОРНЫЙ ТРУД

Шогер Арамовна Погосян 12 сентября отметит 100-летие. Родилась она в Айзербайджане, а замуж вышла 22 июня 1941 года - в день объявления войны. В военные годы Шогер Арамовна работала учительницей, а когда муж 14 мая 1945 года вернулся с фронта, началась семейная жизнь, воспитание детей. В то время военным можно было выбрать любое место, куда можно переехать жить, поэтому глава семейства предложил уехать на Кавказ - в Пятигорск, где и стали строить родовое гнездо с 1960 года.

Бабушке 99 лет. За работой. Фото: личных архив героя публикации, фото предоставил внук - Роман Керкис.

Сегодня Шогер Арамовна живет в городе-курорте в окружении родных и близких. У женщины большая семья: в браке с Багратом Григорьевичем у них родилось трое детей, она бабушка - 6 внуков и 13 правнуков.

Любимое хобби долгожительницы - шитье. Несмотря на солидный возраст, она любит создавать и повседневные вещи и необычные наряды. Один из них она пошила специально для торжества своего внука - подарила свадебное платье его невесте.

С внуками на День Победы. Фото: личных архив героя публикации, архив Роман Керкис.

- Труд помогает долголетию. А еще терпение, и, конечно, любовь. Надо уважать вторую половину и всегда поддерживать и тогда жизнь будет не только долгой, но и счастливой, - уверена Шогер Арамовна.

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Вера Николаевна Никитина отметила 100-летний юбилей 14 января. Она родилась в казачьей станице Александрийской Дагестана, работала в колхозе, а с началом войны сразу после достижения 18-летия ушла на фронт, предварительно закончив Грозненскую военную авиационную школу бомбардиров.

- Для девушек это была тяжелая работа, потому что надо было загружать самолеты боеприпасами, подвешивать бомбы. Особенно тяжело было во время Сталинградской и Курской битв, когда немцы постоянно бомбили нас. Летное поле было в воронках, - вспоминает Вера Николаевна.

Бойкая и жизнерадостная женщина никогда не отчаивалась, и дошла до Берлина. Победу Вера встретила в городе Шнайдемюль, а затем добралась до Рейхстага, где оставила на стене автограф: «Липина Вера из Кизляра».

В конце войны она встретила своего будущего мужа - однополчанина Николая Никитина. С ним они прожили много счастливых лет, в браке родились две дочери - Татьяна и Ольга. Сегодня долгожительница Кизляра живет с дочерью, у нее четверо внуков и шесть правнуков.

Дочь Веры Николаевны призналась, что ее мама сохранила железную волю к жизни и после войны. Вот и весь секрет долгих лет. Фото: пресс-служба администрации города Кизляр.

Дочь Веры Николаевны призналась, что ее мама сохранила железную волю к жизни и после войны.

- Как-то раз она тяжело заболела, воспалились почки, поднялась высокая температура, я дежурила у ее постели постоянно, а ночью услышала, как мама в бреду шептала, что ее время еще не пришло и она не собирается сдаваться, - рассказала Татьяна.

Победу Вера Николаевна встретила недалеко от Берлина, в городе Шнайдемюль, а затем добралась до Берлина, и на память оставила на стене Рейхстага автограф: «Липина Вера из Кизляра». Фото: пресс-служба администрации города Кизляр.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Половина успеха - удачная генетика»

- Да, генетика безусловно влияет на продолжительность жизни. По одним данным на 30%, по другим на 50% наше здоровье зависит от генов, наличия мутаций в них. Но важен не только сам факт мутации, а конкретно в каком гене изменения произошли. Ведь есть мутации, которые приводят к наследственным и хроническим заболеваниям, некоторые и к онкологическим, что приводит к преждевременному старению и смерти, - поясняет врач-генетик Дарина Шмалько. - Тем не менее ученые находят и полезные для организма мутации, позволяющие жить дольше. Все же стоит отметить, что генетика не является главным определяющим фактором. Многое зависит и от нас самих - образ жизни, физнагрузки и прочее - нельзя списывать со счетов.

«Продукта, продлевающего жизнь, нет!»

- Люди постоянно находятся в поисках тайного продукта, употребление которого позволило бы жить долго, - говорит член Российского союза нутрициологов Марина Тананыкина. - Но его просто нет! Долголетие - это фундамент, состоящий из нескольких факторов. Во-первых, это правильное питание — прежде всего, хорошее мясо и молочные продукты. А еще много зелени, насыщенной витаминами группы B. Также люди в горах и сельской местности более активны, у всех есть свое хозяйство, все это требует регулярных физических нагрузок. Минимизация стресса и генетическая наследственность также прибавляют пару десятков лет.

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