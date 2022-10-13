Цель жизни — спасать жизни

Касим Эдуардович Емкужев. Фото: zdorovie-plus.com

«Я хотел быть врачом столько, сколько себя помню!» — уверенно говорит Касим Эдуардович Емкужев, врач-хирург, уролог Пятигорского лечебно-диагностического семейного центра нового поколения «Здоровье Плюс». С детства все его увлечения были связаны с медициной, с заботой о близких, о животных.

Когда после окончания школы пришло время выбирать, куда поступать, для него все было ясно — путь лежал к врачебному делу. Тот трепет и волнение, которые испытывал Касим Эдуардович в первый день учебы сложно передать словами. Но, к слову сказать, вот уже более 12 лет он с удовольствием продолжает заниматься самообучением, повышает квалификацию, принимает участие в выездных сессиях с коллегами и с удовольствием делится своим опытом.

- С первых курсов моими наставниками были выдающиеся профессионалы своих областей. Каждый из них до сих пор остается для меня идеалом, к которому следует стремиться. Уже осознав себя специалистом, я понял, что не могу чувствовать себя полноценно без возможности передавать свои знания подрастающему поколению врачей, — делится Касим Эдуардович. Именно поэтому сегодня он — еще и преподаватель, заведующий кафедрой хирургических дисциплин в Пятигорском медико-фармацевтическом институте — Филиале ВОЛГГМУ, кандидат медицинских наук.

Касим Эдуардович никогда не жалел о направлении, с которым он связал свою жизнь — с хирургическим профилем, он сложный, но очень интересный.

Врач с трепетом говорит о том, как приятно взглянуть в благодарные глаза выздоравливающего после твоей операции пациента. Выделить какой-то случай в своей медицинской практике Касим Эдуардович не может. Он говорит, что каждый пациент и каждая ситуация по-своему интересны, уникальны и запоминаются надолго, потому что работа над конкретными проблемами дает возможность врачу помочь пациенту, спасти жизнь.

Кстати, Пятигорский лечебно-диагностический семейный центр нового поколения «Здоровье Плюс» участвует в конкурсе «Клиника Года - 2022». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

ДОСЬЕ «КП»

Касим Эдуардович ЕМКУЖЕВ

Врач-хирург, уролог, нейроуролог

Стаж 12 лет.

Врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Заведующий кафедрой хирургических дисциплин, доцент ПМФИ-филиал ВолгГМУ.

Образование

В 2010 году закончил Ставропольскую медицинскую академию, специальность «Лечебное дело». Далее:

- интернатура на базе СТГМА, специальность «Хирургия» (2010-2011)

- клиническая ординатура ФГБУ ПГНИИК, специальность «Урология» (2011-2013)

- клиническая аспирантура на базе Института Курортологии ФМБА России на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (2013-2016)

- сертификат по специальности «Урология» (2020)

- сертификат по специальности «Хирургия» (2020)

Карьера

2011-2019 - Ессентукская городская больница, хирург-уролог.

2012-2016 - научный сотрудник Института Курортологии ФМБА России, отделения восстановительной урологии.

Является автором 15 научных работ, статей в медицинских журналах, одного патента на изобретения.

Профессиональные интересы: гастрохирургия, андрология, мочекаменная болезнь, нейроурология, патология мочевого пузыря у женщин.

КОНТАКТЫ

Лечебно-диагностический семейный центр «Здоровье Плюс»

Пятигорск, проспект Кирова, 81

Телефон: 8-928-337-60-60, 8-928-309-60-60. Также записаться на прием можно через Телеграм.

Сайт: zdorovie-plus.com

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