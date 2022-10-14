«Готовим наших мальчишек к зиме»: россиянка шьет дома перчатки для военнослужащих

Виртуальное желание помогать у женщины было всегда, но теперь оно стало вполне реальным. Фото: личный архив героя публикации

Алия живет в небольшом российском городке с населением 150 тысяч человек. Героиня - мама двух детей и заботливая бабушка троих внуков. Сегодня она вместе с еще 29 мастерицами шьет для бойцов на передовой в зоне специальной военной операции. Желание помогать у нее было всегда, и в конце сентября оно реализовалось.

- Начала с самого простого, стала искать каналы в социальных сетях, чем можно помочь нашим ребятам. Среди списков того, что нужно отправить, нашлось с десяток вещей, которые можно сделать самому, - делится собеседница.

Алия работает экономистом в плановом отделе. Работы всегда много, прибавьте к этому домашний быт и заботу о внуках. Но это не останавливает ее в ее стремлении помочь. Две недели подряд в вечерние часы она садится за кройку и шитье рукавиц для военных.

Несмотря на домашние хлопоты и ответственную работу, Алия каждый день находит несколько часов для шитья. Фото представлено героем публикации.

Помимо них отзывчивые рукодельницы изготавливают балаклавы, носилки, белье для госпиталя, снуды и толстовки. Выбор объясняется наличием материалов. У кого что есть - из того и шьют.

- Централизованных поставок - флиса, к примеру, у нас нет. Делимся между собой. Я покупаю все сама, - продолжает Алия.

Упрощенная выкройка позволит немного сэкономить время, но на качестве это не скажется. Фото представлено героем публикации.

На одну пару перчаток уходит два вечера. Если очень постараться, то за день можно сшить две пары, но не больше. Для того, чтобы сделать одну, надо сшить 4 слоя: с внешней стороны два, и два с внутренней.

На одну пару перчаток может уйти два вечера. Но если сильно постараться, то можно сшить две пары за целый день. Фото представлено героем публикации.

- Получается, что на одного человека нужно 4 пары перчаток. Я разработала выкройку, по которой перчатки можно сделать попроще. Сняла небольшой мастер-класс и отправила в соцсети, - рассказывает мастерица.

Алия поделилась разработкой, поэтому другие домохозяйки тоже осваивают новую выкройку и шьют свои первые пары. Водонепроницаемые рукавицы - дорогостоящая вещь, за одну пару в магазинах просят от 2,5 тысячи рублей. Благодаря заботе неравнодушных россиянок перчатки бойцы получат бесплатно.

В военных магазинах стоимость водопроницаемых перчаток начинается от двух тысяч. Такие перчатки отправятся ребятам бесплатно. Фото представлено героем публикации.

Раз в две недели груз с вещами забирает куратор и отвозит военным на передовую. Первую партию экспериментальных перчаток уже отправили. Алия ждет отзывы, чтобы внести правки, если они будут необходимы.

- Перчатки сейчас проходят свою первую пробу, ребята только получили их и разнашивают, испытывают. Смотрят по размеру и на удобство, - поясняет героиня.

Алия надеется, что если ее выкройка пройдет все испытания, инициативу поддержат и другие мамы и бабушки. Производство можно будет поставить на поток! Хотя шьют не только женщины.

Своей методикой Алия готова поделиться со всеми, кто умеет шить и хочет помочь. Фото представлено героем публикации.

- И мужчины шьют. Недавно к нам прорвался инвалид без ног, хочет вырезать, кроить, шить. Помогать любыми способами.

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