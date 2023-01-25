«Сколько мне осталось»: последнее большое интервью Высоцкий дал в Пятигорске

Владимир Высоцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня у всех людей, кто любит бардовские песни и просто хорошую музыку, большой праздник — день рождения Владимира Высоцкого, которому в этом году могло бы исполниться 85 лет.

Владимир Высоцкий на съемке интервью в Пятигорске. Фото: YouTube

В 1979 году культовый певец приезжал в гости к своим друзьям Вадиму и Римме Тумановым в Ставрополь и за восемь дней пребывания в крае дал 24 концерта. Кроме того, в Пятигорске он дал последнее большое интервью местному телевидению, в котором задался очень важным вопросом.

— Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Я бы очень хотел знать ответ на этот вопрос, — признавался Высоцкий.

Через девять месяцев поэт умер. К несчастью, от большого интервью остался только семиминутный фрагмент, в котором Высоцкий рассказывал о восприятии себя и о своем творческом предназначении.

— Часто слышу упреки в свой адрес: почему такая примитивизация нарочитая? Это не нарочитая примитивизация, это — нарочная. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в души, чтобы ничто не мешало: мелодия не мешала воспринимать текст, а самое главное — то, что я хотел сказать.

Журналист Валерий Перевозчиков, который брал у Высоцкого интервью в Пятигорске, после его смерти написал ряд книг и публикаций о своем легендарном собеседнике.

— Когда мы разговаривали, у меня и мысли не было, что он болен. Свежий. Энергичный. Мы расстались дружески. Он пригласил меня в Тбилиси на концерт. И представляете — следующая командировка у меня была в Грузию. И я постеснялся. Это был сентябрь 1979 года. Через несколько месяцев его не стало, — делился впечатлениями Перевозчиков через десятилетия после интервью.

Владимир Высоцкий. Фото: личный архив Любови Мончинской

В прошлом году мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов предложил увековечить память о Высоцком в городе-курорте, установив мемориальную табличку в одном из двух место — либо на Пятигорской студии телевидения, либо на доме по улице Фучика, где гостила знаменитость.

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