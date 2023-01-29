С потепления и дождя начнется рабочая неделя на Ставрополье

Потепление идет на Ставрополье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье новая рабочая неделя начнется с существенного потепления и осадков.

По прогнозам синоптиков, в понедельник 30 января днем в крае температура воздуха прогреется до максимальной отметки в 9 градусов. В Ставрополе столбики термометров покажут 6 градусов тепла. Также в течение дня на территории края возможен небольшой снег и дождь.

К ночи температура воздуха упадет ниже нуля: по краю до минус 5, в краевой столице до минус 2.

Фото: stavpogoda.ru

Плюсовая температура порадует ставропольцев и во вторник 31 января. Днем по краю ожидается до 7 тепла, в Ставрополе – 2 – 4 градуса выше нуля. Местами по краю возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя при ветре в 5 – 10 метров в секунду. В Ставрополе в этот день осадков не ожидается. Ветер усилится до 8 – 10 метров в секунду.

Относительно теплая погода продержится в крае до следующих выходных. В воскресенье 5 февраля ожидается нулевая температура днем и незначительные морозы в ночные часы.

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