Несмотря на цены, на концерт Шамана в Ставрополе раскупили все билеты

Билеты на концерты Шамана разлетаются мгновенно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках большого гастрольного тура, который начался в первых числах января 2023 года и завершится в конце марта, певец Shaman, он же Ярослав Дронов, приехал в Ставрополь. Перед этим он успел дать девять концертов (в том числе, в Мариуполе и Луганске), впереди - еще 13 выступлений. И практически везде билетов или уже нет, или их осталось от нескольких десятков до пары сотен.

Ставрополь не стал исключением - 30 января Шамана встречал полный зал Дворца культуры и спорта, рассчитанный практически на 1600 зрителей. Билетов не осталось задолго до мероприятия. Ставропольцы раскупали их, не смотря на цены - самые дешевые обошлись в 1600, самые дорогие - в 6000 рублей.

SHAMAN свой успех измеряет не деньгами, а аншлагами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но так было далеко не всегда. Это сейчас Шаман - один из самых востребованных артистов и кумир миллионов. Шел он к успеху долгие 15 лет.

Впервые Ярослав Дронов вышел на сцену в четыре года в родном Новомосковске Тульской области. После 9 класса он поступил в музыкальное училище и стал жить отдельно от родителей, с 15 лет зарабатывая на съемное жилье выступлениями в ресторанах.

Отучившись на руководитель народного хора и дирижера, певец отправился покорять Москву, где без проблем поступил в Гнесинку на факультет эстрадно-джазового пения.

В 2013 году Ярославу предложили пойти на кастинг очередного сезона шоу «Фактор А». Парень некоторое время колебался. Ему не нравилось, что на телепроектах нельзя исполнять собственные песни, нужно подчиняться системе. Но все же пошел и с первого же выступления покорил председателя жюри - Аллу Пугачеву.

Ярослав вышел в финал, где уступил певицам Мали (сейчас о ней почти ничего не слышно) и Юлии Самойловой, впоследствии крайне неудачно выступившей на Евровидении-2018. К Дронову слава тоже не пришла. Он устроился в кавер-группу «Час пик», с которой понемногу гастролировал и выступал на корпоративах.

В 2014 году концертный директор предложил парню поучаствовать в шоу «Голос» - это бы заметно прибавило популярности группе. Задумка удалась - Ярослав попал в команду Пелагеи и занял второе место. Ценник его коллектива взлетел, но на этом перемены в жизни певца закончились. В 2017 году он принял решение начать сольную карьеру.

И снова - годы ожидания успеха. Пришел он в августе 2021 году, когда певец выложил в интернет свою версию композиции «Улетай». Мощный вокал, необычная внешность и загадочный псевдоним Shaman зацепили аудиторию, а сотрудничество певцу предложил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. С Ярославом он работает скорее как агент и консультант, все остальное - тексты, аранжировки, сведение в студии, сценарии концертов и клипов, образы, вплоть до выбора ткани - исполнитель делает сам.

В 2022 году Шаман вновь взорвал Сеть, выпустив к 23 февраля песню «Встанем». На момент написания статьи она собрала почти 38 миллионов просмотров. Затем Ярослав записал композиции «Ты моя» и «До самого неба», после чего выложил еще одну патриотическую песню, ставшую его визитной карточкой - «Я русский».

При этом сам Shaman звездой себя не считает.

- Мне не нравится это слово, сразу не очень хорошая рифма подбирается, - признался певец репортерам KP.RU.

Кстати, в 2014 году «КП» брала у перспективного артиста интервью. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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