Спас десятки человек: дагестанец предотвратил мощный взрыв газа в многоэтажке

Быстрая реакция Зурпукала Гафурова не дала дальше искрам воспламенять газ, который мог бы повлечь взрыв дома. Фото: соц.сети

Накануне в Дагестане вспыхнули сразу несколько крупных пожаров в домах столицы региона. Из-за повышенного давления газа, несколько квартир в Махачкале объяло огнем. Экстренные службы города работали на износ, но нашлось и немало отважных героев из местных жителей. Им удалось предотвратить гибель нескольких десятков людей!

Одним из таких спасателей из народа стал - Зурпукал Гафуров. Находясь в доме по улице Насрутдинова в Махачкале, он услышал взрыв в соседней квартире. Выбежав на лестничную площадку, он ринулся к квартире, в которой случился пожар. Мужчина отчаянно стучался в дверь, но ему никто не открывал. Тогда махачкалинец начал звонить хозяевам. Владелицей квартиры была пожилая женщина, которая находилась неподалеку.

Когда Зурпукал Гафуров все же смог открыть дверь, он увидел квартиру всю объятую огнем. Из помещения валил густой и черный дым, горела мебель, а на кухне все было в огне. С большим усилием, мужчине удалось перекрыть газовый шланг. Но на этом он не остановился.

Выбежав на улицу, Гафуров перекрыл рубильник электричества, обесточив весь дом. Этот поступок позволил спасти от новых пожаров и другие квартиры, а также избежать мощного взрыва газа, который разрушил бы весь дом.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Бийсултан Хамзаев высоко оценил поступок Зурпукала Гафурова, объявив его достойнейшим сыном Дагестана. О героизме своего земляка он сообщил в социальных сетях.

- Хочу рассказать об одном из героев. По данным очевидцев, в свой 58-ой год рождения Зурпукал Гафуров, выходец Лакского района села Читур, спас жителей всего дома на улице Насрутдинова!, - уточнил депутат Госдумы и попросил главу Дагестана Сергея Меликова отметить подвиг мужественного дагестанца.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» рассказала о еще одном удивительном спасении женщины и ее сына, которым помог один из местных жителей. Махачкалинец взобрался по оконным рамам до третьего этажа и эвакуировал из горящей квартиры своих земляков.

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