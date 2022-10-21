Кредо - быть на шаг впереди

Офтальмолог-хирург ООО «Медфармсервис» Даниил Кравченко - врач в четвертом поколении

Дети наследуют от родителей не только гены, но, бывает, что и профессии. Так рождаются потомственные актёры, юристы, медики. Очевидно, семейные профессиональные династии - это особая атмосфера, в которой дети, вдохновленные примером, принимают решение пойти по стопам своих родителей.

Так случилось и с Кравченко Даниилом Дмитриевичем, офтальмологом-хирургом ООО «Медфармсервис», ведь в медицинской семье Кравченко он врач в четвертом поколении.

Сегодня Даниил Дмитриевич Кравченко - перспективный специалист, он один из немногих в нашем крае витреоретинальных хирургов, выполняющих комбинированные хирургические вмешательства на сетчатке и стекловидном теле. Главная цель таких операций - предотвращение утраты зрительных функций, возникших вследствие патологий сетчатой оболочки, и как можно более полное восстановление нормальных анатомических параметров глаза.

Такой серьезный характер профессиональной деятельности предполагает и серьезное обучение профессии. Даниил Дмитриевич считает, что личность врача должна состоять из нескольких аспектов профессионализма - знаний, навыков, умения организовать рабочий процесс, а еще психологии и педагогики, поэтому он никогда не стоит на месте и все время совершенствуется в профессии.

Его путь в профессию офтальмохирурга начался со Ставропольского государственного медицинского университета, который он окончил в 2013 году, а в 2015 году - ординатуру по специальности «Офтальмология» в ФГБУ ДПО «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства Здравоохранения РФ, далее успешно прошел обучение в Офтальмологической зимней академии The MTS WETLAB Company в Австрии и стажировку в DR. Agarwal.s EYE Hospital в городе Ченай в Индии, повышал квалификацию в Ассоциации ДПО «Образовательный центр высоких медицинских технологий» в Казани.

Сейчас, помимо врачебной деятельности, является инструктором международной программы поддержки хирургов Alcon’s Phaco development program.

За время работы офтальмологом-хирургом, с 2015 года, он провел уже более 10 000 операций, включая сложные реконструктивные операции на переднем и заднем отрезках глаза и стекловидном теле, в том числе и в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как говорит Даниил Дмитриевич, офтальмология необыкновенно интересна и развивается она очень активно, и то, что раньше не поддавалось лечению, сегодня уже успешно лечится, плюс возможности оказания высокотехнологичной помощи стали гораздо ближе к людям, это происходит и за счет включения этих видов помощи в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Очень важно, чтобы любой нуждающийся в высокотехнологичной офтальмологической помощи мог получить ее, ведь то, насколько хорошо человек видит, напрямую влияет на качество его жизни.

В общем, это и стало определяющим в выборе Даниилом Дмитриевичем Кравченко сложного направления - витреоретинальной хирургии, самой высокотехнологичной сферы в офтальмохирургии. Операции по замене хрусталика и лазерной коррекции зрения выполняют многие хирурги-офтальмологи, а потребности в оказании квалифицированной медицинской помощи при патологиях сетчатки и стекловидного тела раньше вынуждали жителей Ставропольского края ехать в другие регионы. Теперь, уже в течение нескольких лет, жители нашего края могут получить своевременную высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы края. А сохранить человеку зрение - это самая лучшая награда для врача.

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